Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a spus ce probleme au găsit la furnizorii de energie electrică:

ANPC nu poate spune ce amendă a primit fiecare companie, pentru că procesele verbale nu sunt publice. Totuși, s-a aflat că PPC Energie a primit un avertisment de la ANPC pentru sucursala din Vaslui, dar a rezolvat problemele semnalate, iar Hidroelectrica a fost amendată cu 10.000 de lei pentru unele situații rezolvate cu întârziere.

„În perioada 17.04.2025 – 16.06.2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a derulat, la nivelul întregii țări, premergător eliminării schemei de plafonare a prețurilor la energia electrică, o tematică de control privind verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniu, în cazul prestării serviciilor de furnizare a energiei electrice către consumatorul casnic.

Au fost controlați 116 operatori economici (inclusiv 431 de contracte emise de aceștia), fiind identificate abateri la 20 dintre companii.

Pentru neregulile identificate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni: