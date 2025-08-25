ANPC a descoperit nereguli în contractele și facturile furnizorilor de energie electrică
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a spus ce probleme au găsit la furnizorii de energie electrică:
- Contractele sunt scrise neclar și greu de înțeles.
- În ofertă lipsesc informații importante, cum ar fi: perioada pentru care se face factura, prețul energiei, condițiile de reînnoire sau încetare a contractului.
- Ofertele afișate la ghișee nu sunt aceleași cu cele de pe site-urile oficiale.
- Nu se arată prețul final cu toate taxele, inclusiv TVA.
- Facturile sunt trimise cu întârziere.
- Există clauze abuzive legate de accesul persoanelor neautorizate la echipamentele din domeniul public, ceea ce nu se poate respecta.
- În contracte nu se menționează o alternativă pentru rezolvarea disputelor (SAL/SOL).
PPC Energie și Hidroelectrica au fost sancționate de ANPC
ANPC nu poate spune ce amendă a primit fiecare companie, pentru că procesele verbale nu sunt publice. Totuși, s-a aflat că PPC Energie a primit un avertisment de la ANPC pentru sucursala din Vaslui, dar a rezolvat problemele semnalate, iar Hidroelectrica a fost amendată cu 10.000 de lei pentru unele situații rezolvate cu întârziere.
„În perioada 17.04.2025 – 16.06.2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a derulat, la nivelul întregii țări, premergător eliminării schemei de plafonare a prețurilor la energia electrică, o tematică de control privind verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniu, în cazul prestării serviciilor de furnizare a energiei electrice către consumatorul casnic.
Au fost controlați 116 operatori economici (inclusiv 431 de contracte emise de aceștia), fiind identificate abateri la 20 dintre companii.
Pentru neregulile identificate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:
- 24 amenzi contravenţionale în valoare de peste 370.000 de lei
- 10 avertismente
- măsura remedierii deficiențelor constatate, pentru 12 operatori economici”, au transmis inspectorii ANPC.
Recomandările ANPC privind drepturile consumatorilor de energie electrică
1. Informați-vă înainte de a semna contractul
- Cereți oferta-tip de la furnizor, cu toate informațiile importante: preț, tarife, durată și condiții de reziliere.
- Verificați că prețul include toate taxele și tarifele.
- Aflați dacă oferta este pe piața reglementată sau liberalizată.
- Ofertele de pe site trebuie să fie la fel ca cele afișate la ghișee.
2. Contract clar și ușor de înțeles
Contractul trebuie să spună clar:
- Drepturile și obligațiile voastre și ale furnizorului.
- Durata contractului și cum se poate prelungi sau termina.
- Cum se fac plățile și eventualele penalități.
- Toate clauzele contractuale.
3. Dreptul de a schimba furnizorul gratuit
- Puteți schimba furnizorul în 21 de zile fără să plătiți penalități.
- Nu trebuie să explicați de ce faceți schimbarea.
- Furnizorul nu poate percepe taxe dacă nu ați încălcat contractul.
4. Dreptul de a fi informat despre schimbări
- Furnizorul trebuie să anunțe modificările cu cel puțin 30 de zile înainte (de exemplu, creșteri de preț).
- Dacă nu sunteți de acord, puteți rezilia contractul.
5. Facturi clare și corecte
Factura trebuie să arate:
- Perioada consumului
- Cantitatea de energie folosită
- Prețul aplicat
- Tarife și taxe
- Aveți dreptul să contestați o factură greșită și să primiți răspuns în 30 de zile.
6. Compensații pentru întreruperi nejustificate
- Dacă energia se oprește des sau fără motiv, aveți dreptul la compensații financiare.
- Regulile sunt stabilite de ANRE, dar ANPC poate ajuta să faceți sesizare.
7. Protecție pentru consumatorii vulnerabili
- Dacă aveți probleme financiare sau sociale, puteți primi ajutoare de la stat prin primărie sau alte instituții.
- Puteți cere să plătiți factura în rate eșalonate.