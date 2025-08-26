Recomandări ANPC pentru părinți privind achiziția de rechizite și uniforme
ANPC subliniază importanța achizițiilor din magazine specializate, evitând târgurile, vânzătorii ambulanți sau site-urile fără date de contact. Doar astfel pot fi obținute documente precum bonul fiscal sau factura, necesare pentru eventualele reclamații.
În privința uniformelor și a produselor textile, eticheta trebuie să conțină compoziția materialului, procentele exacte și instrucțiuni clare de întreținere. Acestea trebuie să fie tipărite pe o etichetă textilă rezistentă, cusută în interiorul produsului.
Cum recunoaștem produsele contrafăcute și nesigure
ANPC atrage atenția că un brand cunoscut vândut la un preț mult prea mic ridică suspiciunea de contrafacere. În plus, siguranța este prioritară: cordoanele funcționale nu trebuie să depășească 75 mm, iar cele decorative nu trebuie să fie elastice sau cu accesorii periculoase.
Glugile și bretelele nu trebuie să aibă capete libere, pentru a evita riscurile pentru copii.
Materiale recomandate și riscurile pe care le prezintă fibrele sintetice
Părinții sunt sfătuiți să aleagă haine din materiale naturale precum bumbacul și inul, potrivite pentru toamnă și primăvară, sau lâna și cașmirul pentru iarnă. Fibrele sintetice, deși mai ieftine, pot provoca transpirație excesivă, alergii, iritații și chiar hipotermie.
În plus, acestea acumulează electricitate statică, afectând starea de confort și sistemul nervos al copiilor.
Un alt detaliu important este verificarea mirosului articolelor. Un miros înțepător poate indica prezența unor substanțe chimice periculoase folosite la vopsire.
Etichetele rechizitelor și ghiozdanelor trebuie să fie obligatoriu în limba română
Rechizitele și ghiozdanele trebuie să aibă etichete clare în limba română. Acestea trebuie să precizeze denumirea produsului, producătorul sau importatorul, dimensiunile, compoziția și instrucțiunile de utilizare. Produsele fără etichete sau fără documente de calitate trebuie evitate.
ANPC amintește că, în anii anteriori, controalele au descoperit produse neconforme: uniforme și ghiozdane fără etichete, rechizite fără informații traduse în română, markere expirate sau caiete cu mai puține file decât era trecut pe copertă.
„Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) desfășoară, în această perioadă, ample acțiuni de control la nivel național.
Scopul? Să verifice modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor — în special atunci când vine vorba despre produsele destinate copiilor: rechizite, uniforme și accesorii școlare.
Ce trebuie să aveți în vedere atunci când faceți cumpărături pentru școală?
1. Alegeți doar magazine specializate!
Evitați cumpărăturile din surse nesigure (târguri, vânzători ambulanți, site-uri fără date de contact). Optați pentru magazine sau raioane specializate, care oferă:
• Bon fiscal, factură sau chitanță – esențiale dacă doriți să faceți o reclamație.2. Atenție la uniforme și produse textile pentru copii:• Verificați eticheta: trebuie să conțină informații despre compoziția materialului (ex: bumbac, poliester etc.), însoțite de procentele exacte.• Dacă produsul are căptușeală, compoziția acesteia trebuie precizată separat.• Informațiile despre întreținere (spălare, călcare, curățare chimică etc.) trebuie să fie tipărite pe o etichetă textilă, rezistentă, cusută în interior.• Etichetele trebuie să respecte ordinea standard a tratamentelor: spălare → clorurare → călcare → curățare chimică → uscare.ATENȚIE LA CONTRAFACERI:
Dacă un articol de îmbrăcăminte are un brand cunoscut, dar un preț mult prea mic față de prețul obișnuit, există riscul să fie contrafăcut.
3. Siguranța produsului:
• Cordoanele funcționale nu trebuie să depășească 75 mm la fiecare capăt.
• Cordoanele decorative nu trebuie să fie elastice sau să aibă accesorii periculoase.
• Glugile și bretelele de susținere nu trebuie să aibă capete libere care pot pune în pericol copilul.4. Materiale recomandate vs. materiale sinteticeRecomandate:
• Bumbac, in – ideale pentru toamnă și primăvară
• Lână, cașmir – pentru iarnăDe evitat:
• Fibrele sintetice – chiar dacă sunt mai ieftine, pot:
• împiedica respirația pielii;
• provoca transpirație excesivă;
• favoriza hipotermia și răceala;
• crește riscul de alergii, iritații sau disconfort;
• acumula electricitate statică, afectând sistemul nervos și provocând oboseală și iritabilitate.Verificați mirosul articolelor de îmbrăcăminte!
Un miros înțepător poate indica folosirea unor substanțe chimice periculoase în procesul de vopsire.5. Rechizite și ghiozdane:
• Produsele trebuie să aibă etichete în limba română, cu:
• Denumirea și adresa producătorului/importatorului/distribuitorului
• Denumirea produsului
• Dimensiuni, compoziție, instrucțiuni de utilizare/întreținereNU achiziționați rechizite fără etichetă, fără informații clare sau fără documente de calitate!Ce a descoperit ANPC în anii anteriori?Produse neconforme, printre care:
• Rechizite fără informații traduse în română
• Uniforme și ghiozdane fără etichete sau compoziție precizată
• Markere cu data de valabilitate depășită
• Caiete și blocuri de desen care aveau mai puține file decât cele declarate pe copertăConcluzie: Fiecare detaliu contează când vine vorba de siguranța copilului tău!
Alege produse de calitate, conforme și verificate”, transmite ANPC într-o postare pe Facebook.