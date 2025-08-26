ANPC subliniază importanța achizițiilor din magazine specializate, evitând târgurile, vânzătorii ambulanți sau site-urile fără date de contact. Doar astfel pot fi obținute documente precum bonul fiscal sau factura, necesare pentru eventualele reclamații.

În privința uniformelor și a produselor textile, eticheta trebuie să conțină compoziția materialului, procentele exacte și instrucțiuni clare de întreținere. Acestea trebuie să fie tipărite pe o etichetă textilă rezistentă, cusută în interiorul produsului.

ANPC atrage atenția că un brand cunoscut vândut la un preț mult prea mic ridică suspiciunea de contrafacere. În plus, siguranța este prioritară: cordoanele funcționale nu trebuie să depășească 75 mm, iar cele decorative nu trebuie să fie elastice sau cu accesorii periculoase.

Glugile și bretelele nu trebuie să aibă capete libere, pentru a evita riscurile pentru copii.

Părinții sunt sfătuiți să aleagă haine din materiale naturale precum bumbacul și inul, potrivite pentru toamnă și primăvară, sau lâna și cașmirul pentru iarnă. Fibrele sintetice, deși mai ieftine, pot provoca transpirație excesivă, alergii, iritații și chiar hipotermie.

În plus, acestea acumulează electricitate statică, afectând starea de confort și sistemul nervos al copiilor.

Un alt detaliu important este verificarea mirosului articolelor. Un miros înțepător poate indica prezența unor substanțe chimice periculoase folosite la vopsire.

Rechizitele și ghiozdanele trebuie să aibă etichete clare în limba română. Acestea trebuie să precizeze denumirea produsului, producătorul sau importatorul, dimensiunile, compoziția și instrucțiunile de utilizare. Produsele fără etichete sau fără documente de calitate trebuie evitate.

ANPC amintește că, în anii anteriori, controalele au descoperit produse neconforme: uniforme și ghiozdane fără etichete, rechizite fără informații traduse în română, markere expirate sau caiete cu mai puține file decât era trecut pe copertă.