Această întâlnire are loc pe fondul relațiilor reci dintre Harry și familia regală britanică. Ea este considerată de presa internațională drept un posibil prim pas către reluarea legăturilor de familie. Nici Palatul Buckingham, nici reprezentanții prințului nu au comentat în mod oficial această vizită.

Prințul Harry, în vârstă de 40 de ani, a revenit luni în Marea Britanie pentru o serie de întâlniri și angajamente publice. În aceeași zi de miercuri, el a vizitat un centru de cercetare specializat în dezvoltarea tratamentelor pentru victimele cu leziuni provocate de explozii, conform AFP.

Ulterior, Palatul Buckingham a confirmat că Regele Charles a luat ceaiul în privat cu fiul său miercuri, la Clarence House, în Londra. Conform presei britanice, întâlnirea ar fi durat aproximativ 55 de minute.

Ducele de Sussex și soția sa, Meghan, s-au mutat în California în 2020, împreună cu cei doi copii ai lor. De atunci, cuplul a fost foarte critic la adresa familiei regale și a instituției, prin interviuri, documentare și prin autobiografia lui Harry, „Spare”. În paginile acesteia și în declarațiile publice, Harry a avut comentarii dure la adresa tatălui său și a fratelui mai mare, prințul William, ceea ce a dus la deteriorarea totală a relațiilor cu familia.

După pierderea unei bătălii juridice în luna mai împotriva guvernului britanic, privind securitatea sa personală, Harry a declarat că își dorește o apropiere de familie. Atunci, el a vorbit despre lipsa de iertare din partea unor membri ai familiei, dar și despre dorința de reconciliere, exprimându-și regretul pentru conflictele din trecut și menționând preocuparea față de sănătatea regelui.

„Desigur, unii membri ai familiei mele nu mă vor ierta niciodată pentru că am scris o carte. Desigur, nu mă vor ierta niciodată pentru multe lucruri. Dar ştiţi… Mi-ar plăcea să mă împac cu familia mea… Nu are rost să continui să lupt. Şi viaţa este preţioasă. Nu ştiu cât mai are tatăl meu. Nu vrea să vorbească cu mine din cauza acestor probleme de securitate, dar ar fi frumos să ne împăcăm”, a declarat prințul Harry pentru BBC.

Înaintea vizitei din această săptămână, atât Palatul Buckingham, cât și reprezentanții lui Harry au evitat să confirme existența unei întâlniri. Totuși, în iulie, șeful departamentului de comunicare al regelui și echipa de presă a lui Harry au fost surprinși la o întâlnire discretă la Londra. Presa britanică a sugerat la momentul respectiv că aceasta ar fi putut fi un prim pas spre reconciliere.