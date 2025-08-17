Adevărul despre Prințesa Diana! Familia regală nu duce niciodată lipsă de drame și nici nu este imună la bârfe. Cu toate acestea, puține scandaluri legate de Familia Regală a Marii Britanii se pot compara cu consecințele aventurii regelui Charles cu actuala sa soție, regina Camilla, în timp ce era căsătorit cu Diana, scrie MarieClaire.

Deși toată lumea a aflat detaliile scandaloase ale relației lui Charles cu Camilla la începutul anilor 90, puțini cunosc episodul consumat în timpul unei petreceri din 1989.

În cartea sa, „Regele rebel: Formarea unui monarh”, autorul regal Tom Bower devoaleză un moment tensionat în care Diana și Camilla (la acea vreme căsătorită cu primul soț, Andrew Parker Bowles) s-au întâlnit pe neașteptate la o petrecere, de ziua de naștere a lui Lady Annabel Goldsmith.

Conform unor pasaje din carte, citate de Daily Mail, lucrurile au devenit rapid tensionate când „Diana a sosit pe neașteptate” la petrecere.

„Charles era cu Diana, în timp ce soții Parker Bowles erau deja acolo. Atunci, Diana a provocat-o pe Camilla, spunându-i, de față cu toată lumea, să-l lase în pace pe Charles”, conform fragmentului din Daily Mail.

Se pare că in timpul incidentului, Camilla „și-a controlat furia” față de Diana, dar a ținut să-i spună Prințesei de Wales că are un comportament „inacceptabil într-o casă privată”.

„Prințesa, a spus ea, nu era în măsură să se plângă”, a scris Bower. „În timp ce Camilla se limita la o singură relație convențională, Diana «își croia drum prin salvamari».”, a scris Bower.

Confruntarea a stârnit reacții diferite. Bower scrie că „prietenii Camillei au dat vina pe Diana pentru întâlnirea violentă și pentru că a creat «o astfel de scenă în publică»”. Alții au acuzat-o în termeni duri pe Camilla.

După cum notează Daily Mail, aversiunea ale Dianei față de relația Camillei cu Charles nu era lipsită de temei în acel moment, deoarece până în 1989, Charles și Camilla petreceau „din ce în ce mai mult timp împreună”.

Pe lângă vacanțele împreună în Turcia (împreună cu Andrew Parker Bowles), Camilla a fost văzută purtând o brățară cu inițialele „G” și „F”, o aluzie la „Gladys și Fred”, poreclele pe care Camilla și Charles le foloseau unul cu celălalt.

După ce Diana și Charles s-au despărțit, în 1992, ea a vorbit deschis despre aventura fostului ei soț cu Camilla, menționând-o în biografia sa autorizată, ”Diana Povestea unei prințese spuse de ea însăși”.

Deși nu era un secret faptul că Charles și Camilla au început să se vadă după divorțurile lor de la jumătatea anilor 1990 (Camilla și Andrew au divorțat în 1995, iar divorțul lui Charles și Dianei a devenit oficial în 1996), la început au menținut relația cât mai discretă.

Prima lor apariție publică împreună a fost abia în 1999 și căsătorindu-se într-o ceremonie civilă restrânsă în 2005.