Adevărul despre căsătoria Regelui Charles cu Camilla. Într-un interviu acordat ziarului ”The Telegraph” înainte de publicarea volumului de memorii despre viața regală, intitulat ”The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service”, Harrold a descris ziua în care Charles s-a căsătorit cu Camilla.

Acesta susține că a fost cea mai „fericită” zi pentru actualul rege. De asemenea, spune el, William și Harry păreau cu adevărat fericiți de căsătoria tatălui lor, potrivit site-ului Marie Claire.

După ce și-au anunțat logodna, în februarie 2005, Charles și Camilla s-au căsătorit două luni mai târziu, pe 9 aprilie. Ei și-au ținut nunta la Windsor Guildhall, chiar în afara castelului Windsor, și au optat pentru o ceremonie civilă, deoarece amândoi erau divorțați.

„Charles și Camilla urmau să ia avionul pentru a se îndrepta direct spre Birkhall (pe domeniul Balmoral)”, a scris Harrold despre evenimentele care au urmat ceremoniei civile. „Am ieșit cu toții afară să le facem cu mâna și ne-am amuzat când am văzut că William și Harry își decoraseră mașina cu «Just Married»”. Potrivit lui Harrold, William și Harry „au alergat după mașină” în timp ce Charles și Camilla „au plecat cu mașina în uralele tuturor”.

Relatarea din cartea fostului majordom regal despre acea zi din 2005 diferă complet de cea relatată de Harry în ”Spare”, în care a descris cu lux de amănunte încercarea sa de a-și convinge tatăl să nu-și oficializeze relația cu Camilla.

„«Te susținem»”, a scris Harry, descriind conversația lui și a lui William cu Charles despre planurile de nuntă. „«O susținem pe Camilla», i-am spus. «Te rog doar să nu te căsătorești cu ea. Fiți împreună, tată.» Nu a răspuns. Dar ea a răspuns. Imediat.”, a relatat Harry.

Harrold a precizat că, și dacă a existat vreo tensiune sau un sentiment stânjeneală între regele Charles și fiii săi în acel moment, acestea nu s-au văzut.

De fapt, spune el, în perioada în care a servit ca majordom pentru familia regală, nu a văzut „nicio animozitate” între Harry și oricare dintre membrii familiei sale.

„I-am văzut luând cina împreună, i-am văzut bând împreună, i-am văzut mergând la petreceri împreună”, a explicat Harrold. „Regele obișnuia să facă lucruri care să-i facă să râdă și să se simtă bine”, a spus Harrold, adăugând că Charles era întotdeauna „foarte calm” și „nu ridica vocea niciodată” în prezența lui. „Muncește din greu și nu suportă proștii”, spune Harrold în impresiile personale despre rege. „Se înțelege cu toată lumea. Este perceput ca fiind deconectat, dar nu este.”

Cartea lui Harrold, ”The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service”, va fi lansată pe 23 septembrie.