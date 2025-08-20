Potrivit vicepremierului, estimările se bazează pe analizele realizate de Ministerul Dezvoltării privind structura actuală a administrației publice locale.

Reducerea cu 20 % a posturilor va viza în special prefecturile, dar și cabinetele demnitarilor și alte entități din centrul administrativ. Scopul este eliminarea duplicărilor, comasarea instituțiilor unde este cazul și reducerea risipei administrative. Numărul exact de concedieri va depinde de populația fiecărei unități administrativ-teritoriale (UAT), în vederea adaptării schemei de personal la nevoile reale ale comunităților.

„Este o estimare făcută de Ministerul Dezvoltării în urma propunerilor pe care le-au făcut colegii noștri de acolo, cu privire la organizarea administrației publice locale, numărul de posturi maxime pe fiecare administrație publică locală în parte, numărul de posturi maxime pe prefecturi, pentru că și prefecturile vor avea de redus cu 20% numărul de posturi ocupate. În același timp, vizează și cabinetele demnitarilor de la centru, adică secretari de stat, miniștri, vizează anumite comasări de instituții, să vedem care vor fi instituțiile, lista finală care va intra în pachetul doi sau ulterior vor veni proiecte de legi, ordonanțe de urgență prin care facem și aceste comasări de instituții pentru a reduce risipa și pentru a crește eficiența în administrația publică locală”, a spus Tanczos Barna la Digi24.

Reforma prevede și o flexibilizare majoră în privința personalului din comunele cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Tanczos Barna a explicat că specialiști precum topografi, economiști sau secretari pot lucra cu normă fracționată la mai multe comune, oferind servicii în regim part-time. Astfel, o persoană poate deservi două sau mai multe localități, reducând costurile administrative și asigurând continuitatea serviciilor publice fără supradimensionarea aparatului administrativ.

Vicepremierul a precizat că, pentru funcția de viceprimar și pentru numărul de consilieri, propunerea inițială de desființare a fost eliminată. Astfel, viceprimarii și consilierii rămân în funcție pe durata actualului mandat, nefiind luate măsuri de reorganizare în mijlocul ciclului electoral. Reformele vizate pentru reducerea acestor posturi vor fi discutate abia pentru următoarele mandate, aliniind astfel noile structuri administrative la finalul exercitării mandatului actual.

„Am eliminat această propunere. Viceprimarul rămâne în funcție până la sfârșitul mandatului actual și tot până la sfârșitul mandatului actual rămâne și numărul de consilieri, pentru că este imposibil să schimbi în timpul mandatului, să elimini consilieri care au fost votați de populație. Dar pentru următorul mandat, peste 3 ani de zile, practic o să avem cu siguranță și propuneri cu privire la numărul de consilieri care poate fi redus în funcție de numărul de locuitori din acele comune, orașe, municipii. Inclusiv cu privire la viceprimari se va lua o decizie finală undeva pe la sfârșitul acestui mandat, pentru a începe mandatele următoare pe noile scheme de conducere a unităților administrativ-teritoriale”, a explicat el.

Guvernul susține că aceste măsuri sunt necesare pentru eficientizarea administrației, reducerea cheltuielilor publice și optimizarea canalizării resurselor către investiții și servicii. Prin reducerea personalului supradimensionat și introducerea normelor fracționate, statul își propune un aparat mai suplu și mai adaptat realității economice și demografice. Totuși, rămân critici legate de posibile efecte asupra calității serviciilor publice, în contextul în care reducerea drastică de personal poate pune presiune pe supraviețuirea funcțională a unor comunități locale.

Proiectul face parte din pachetul doi de reforme administrative susținut de Guvern, aflat în plin proces de finalizare. Consultările publice și legislative sunt în desfășurare, iar aplicarea efectivă a măsurilor se preconizează pentru perioada imediat următoare, în linie cu calendarul stabilit de Coaliție.

Reforma administrativă anunțată de vicepremierul Tanczos Barna aduce schimbări semnificative în structura publică, vizând reducerea aparatului birocratic și introducerea unor soluții adaptate contextului local. Eliminarea a zeci de mii de posturi și flexibilizarea personalului sunt măsuri ambițioase, menite să reducă costurile, însă succesul lor va depinde de implementare responsabilă și de monitorizarea atentă a impactului asupra serviciilor publice.