Al doilea pachet de măsuri apare ca o continuare concretă a reformelor inițiate de Guvern în contextul menținerii disciplinei financiare. Acesta include:

reforma sistemului pensiilor speciale, cu creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru magistrați până la 65–2036 și plafonarea pensiei la 70% din ultimul venit net;

reorganizarea administrației și a companiilor publice;

introducerea unor taxe noi menite să contribuie la reducerea deficitului bugetar.

„Aştept şi eu calendarul pe care îl va stabili coaliţia – înţeleg că săptămâna viitoare ar fi să se întâmple asta. Este un pachet extrem de aşteptat de români, care priveşte în mare parte eliminarea privilegiilor şi intervenţii asupra cheltuielilor statului, deci reforma cheltuielilor statului despre care prim-ministrul Bolojan a vorbit încă de la preluarea mandatului. Vorbim şi de pensiile magistraţilor, pentru că e un subiect important. (…) Vorbim de intervenţii asupra cheltuielilor în administraţia locală, reducerea cu 20% a cheltuielilor de salarizare şi a aproape 5.000 de posturi de personal, inclusiv pe sistemul de impozitare a proprietăţilor, care este destul de vechi în România. De asemenea, pe guvernanţa corporativă a companiilor de stat, vorbim de eliminarea unor indemnizaţii nesimţite şi aducerea la nivelul comparativ cu performanţa a respectivelor companii şi la un nivel de bun simţ – vorbim de echitate socială în mare parte. Sunt convins că vom avea susţinerea întregii coaliţii pentru asumarea în Parlament”, a declarat Abrudean, la Senat.

Pentru a putea asuma răspunderea în Parlament în fața celui de-al doilea pachet, Guvernul are nevoie ca vechiul proiect legislativ — realizat de fosta coaliție PSD-PNL – să fie respins.

În acest sens:

Comisia pentru Muncă din Senat a respins “proiectul Antonescu”, calificat drept „prost scris” și depus neconsultativ;

În plen, este anticipată aceeași decizie de respingere, deschizând calea pentru asumarea răspunderii guvernamentale

Partidul AUR a reacționat rapid: a amenințat cu o nouă moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan dacă asumarea răspunderii va fi realizată. De asemenea, este ridicat riscul ca magistrații să sesizeze Curtea Constituțională, ceea ce ar putea bloca sau anula întregul pachet fiscal adoptat prin asumarea răspunderii.

Anunțul președintelui Senatului sugerează că procedura se va desfășura săptămâna viitoare. Guvernul speră să finalizeze adoptarea pachetului până la sfârșitul lunii august, în conformitate cu angajamentul asumat anterior pentru soluționarea crizei bugetare.

Implementarea prin asumare a răspunderii oferă Guvernului un instrument rapid și decisiv pentru a îndeplini țintele de reducere a deficitului. Cu toate acestea, procedura ocolește dezbaterile parlamentare tradiționale, generând riscuri de contestare democratică, politică și constituțională.

Specialiștii atrag atenția că adoptarea rapidă a unui astfel de pachet de reforme, prin asumarea răspunderii, va avea consecințe directe asupra cetățenilor și mediului economic. Creșterea contribuțiilor și posibilele ajustări fiscale pot afecta atât veniturile individuale, cât și competitivitatea companiilor, în timp ce reforma pensiilor speciale este privită ca o măsură necesară pentru echitate socială și sustenabilitatea bugetului. În lipsa unor compensații sau măsuri de sprijin, nemulțumirile publice ar putea escalada, alimentând tensiuni sociale și proteste similare celor din anii precedenți.