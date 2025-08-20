Propunerea a stârnit un val de critici în mediul online. Deputatul AUR Tiberiu Claudiu Barstan a publicat pe Facebook un mesaj în care denunță măsura ca fiind „o lege aberantă și profund nedreaptă”. El atrage atenția că o astfel de taxă ar lovi direct în cei care folosesc zilnic mașina pentru muncă sau cumpărături și ar sufoca transportatorii, costurile urmând să fie transferate în prețurile de consum.

Potrivit calculelor prezentate de Barstan, impactul ar fi uriaș comparativ cu sistemul actual:

Rovinieta anuală pentru autoturisme este de 28 de euro (~140 lei).

Dacă taxa ar fi de 0,10 euro/km, un șofer ar ajunge să plătească 500 de euro pentru 5.000 km (de 18 ori mai mult), 1.500 de euro pentru 15.000 km (de 53 de ori mai mult) și 3.000 de euro pentru 30.000 km (de 107 ori mai mult).

„Este o lege aberantă și profund nedreaptă. Țăranul care merge zilnic cu mașina la oraș pentru muncă sau cumpărături va plăti triplu. Transportatorii vor fi sufocați, iar costurile vor fi aruncate în prețurile produselor. Iar noi, cetățenii de rând, vom ajunge să plătim la propriu taxă pe kilometru de viață”, a scris Tiberiu Claudiu Barstan în postarea sa.

Executivul nu a venit, deocamdată, cu o prezentare oficială a proiectului, însă reacțiile arată că ideea ar putea deveni una dintre cele mai controversate măsuri de guvernare din perioada următoare.