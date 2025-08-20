Guvernul pregătește o revoluție în taxarea rutieră șoferii acuză „o lege aberantă și profund nedreaptă”
Propunerea a stârnit un val de critici în mediul online. Deputatul AUR Tiberiu Claudiu Barstan a publicat pe Facebook un mesaj în care denunță măsura ca fiind „o lege aberantă și profund nedreaptă”. El atrage atenția că o astfel de taxă ar lovi direct în cei care folosesc zilnic mașina pentru muncă sau cumpărături și ar sufoca transportatorii, costurile urmând să fie transferate în prețurile de consum.
Potrivit calculelor prezentate de Barstan, impactul ar fi uriaș comparativ cu sistemul actual:
Rovinieta anuală pentru autoturisme este de 28 de euro (~140 lei).
Dacă taxa ar fi de 0,10 euro/km, un șofer ar ajunge să plătească 500 de euro pentru 5.000 km (de 18 ori mai mult), 1.500 de euro pentru 15.000 km (de 53 de ori mai mult) și 3.000 de euro pentru 30.000 km (de 107 ori mai mult).
„Este o lege aberantă și profund nedreaptă. Țăranul care merge zilnic cu mașina la oraș pentru muncă sau cumpărături va plăti triplu. Transportatorii vor fi sufocați, iar costurile vor fi aruncate în prețurile produselor. Iar noi, cetățenii de rând, vom ajunge să plătim la propriu taxă pe kilometru de viață”, a scris Tiberiu Claudiu Barstan în postarea sa.
Executivul nu a venit, deocamdată, cu o prezentare oficială a proiectului, însă reacțiile arată că ideea ar putea deveni una dintre cele mai controversate măsuri de guvernare din perioada următoare.
Șoferii, taxați pe kilometru condus. Noul sistem rutier intră în pregătire în România
Ministerul Transporturilor a semnat un contract de aproape 282 de milioane de lei cu CNAIR pentru implementarea unui sistem de tarifare rutieră care va înlocui actuala rovinietă cu tarif fix.
Potrivit proiectului, șoferii vor plăti în funcție de distanța efectiv parcursă, tipul vehiculului, masa maximă autorizată și numărul de axe. Noul mecanism se bazează pe tehnologii moderne – dispozitive de bord conectate la satelit (OBE), aplicații mobile sau tichete electronice – care vor monitoriza traseele în timp real și vor calcula automat tarifele datorate.
Implementarea va fi realizată în trei etape: dezvoltarea software-ului centralizat, achiziția echipamentelor și instalarea punctelor de control pe drumurile naționale. Sistemul ar urma să fie funcțional până la 31 decembrie 2026, finanțarea fiind asigurată prin PNRR.
Autoritățile susțin că schimbarea va aduce mai multă echitate: cei care circulă mult vor plăti mai mult, iar cei care folosesc rar drumurile naționale vor contribui mai puțin. Mai mult aici.
Textul integral al postării lui Tiberiu Claudiu Barstan
„Se #pregătește o nouă bătaie de joc la adresa șoferilor din România: taxa de drum în funcție de kilometrii parcurși. Până acum, plăteam rovinieta anuală, fixă, indiferent de cât circulam. Dacă făceai drumuri multe, ieșeai în avantaj; dacă mergeai rar, mai pierdeai. Dar măcar știai clar cât costă.
Acum, Guvernul vrea să ne transforme în bancomate pe roți. Pentru fiecare kilometru parcurs, trebuie să plătim. Adică nu mai contează că deja plătim accize uriașe la combustibil, TVA, impozite auto, ITP, RCA. Nu! Se mai inventează încă o taxă, pusă peste toate celelalte, ca să stoarcă bani din buzunarul oamenilor muncitori.
Este o lege aberantă și profund nedreaptă. Țăranul care merge zilnic cu mașina la oraș pentru muncă sau cumpărături va plăti triplu. Transportatorii vor fi sufocați, iar costurile vor fi aruncate în prețurile produselor. Iar noi, cetățenii de rând, vom ajunge să plătim la propriu taxă pe kilometru de viață.
#Calcul estimativ
Rovinieta actuală (anuală):
Autoturism = 28 € / an (~140 lei).
Noua taxă (presupus 0,10 €/km):
5.000 km / an → 500 € (de 18 ori mai mult).
15.000 km / an → 1.500 € (de 53 ori mai mult).
30.000 km / an → 3.000 € (de 107 ori mai mult!).
Asta nu mai e #reformă, e #jaf legalizat!
Derbedeii aștia de la guvernare au luat-o complet razna și noi, poporul, nu mai contăm.
Dragi români, o parte dintre voi ați girat niște incompetenți și iresponsabili la conducerea țării.
Toți cei care i-ați votat ar trebui să fiți primii în stradă.
Probabil vă este greu să vă contestați propriile decizii, dar acum toți plătim prețul”, a scris Tiberiu Claudiu Barstan în postarea sa pe Facebook.