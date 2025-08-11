Guvernul a început să lucreze la noi reguli privind impozitul auto, care vor crește semnificativ pentru proprietarii de mașini mai vechi. De asemenea, tarifele rovinietei vor fi majorate începând cu 1 septembrie, iar taxarea transportatorilor ar putea trece la plata în funcție de kilometri parcurși.

Schimbările vor fi aplicate pe baza principiului „Poluatorul plătește”, ceea ce înseamnă că vehiculele mai vechi vor suporta cea mai mare povară fiscală.

În prezent, un proprietar de mașină cu o capacitate cilindrică între 1.400 și 1.600 cm³ achită în jur de 80 de lei anual. Din 1 ianuarie 2026, pentru același tip de autoturism, suma ar putea depăși 130 de lei.

Pentru mașinile cu o vechime de peste 15 ani, creșterile ar putea fi de trei ori mai mari decât în prezent, în funcție de cilindree. Proiectele discutate indică faptul că vehiculele de 20 de ani ar urma să aibă impozite chiar și de câteva ori mai mari decât cele actuale.

Autoritățile analizează o schimbare majoră pentru sectorul transporturilor. În locul rovinietei anuale, TIR-urile și camioanele ar putea plăti o taxă calculată pe baza kilometrilor parcurși.

Acest sistem este deja aplicat în mai multe state europene și are ca scop taxarea proporțională cu gradul de utilizare a drumurilor. Discuțiile se concentrează pe stabilirea unor tarife echitabile, dar și pe implementarea unei infrastructuri de monitorizare.

Măsura ar putea genera venituri suplimentare la buget, însă și costuri mai mari pentru firmele de transport, care ar putea fi transferate în prețurile bunurilor.

De la 1 septembrie 2025, tariful anual pentru rovinieta autoturismelor va crește considerabil. Acesta va urca de la 28 de euro la 50 de euro, TVA inclus.

„Începând cu 1 septembrie 2025, intră în vigoare Legea nr. 141/2025, care aduce următoarele modificări privind rovinieta pentru autoturisme. Tariful anual al rovinietei pentru autoturisme crește de la 28 € la 50 € (TVA inclus). Amenda pentru lipsa rovinietei se majorează, de la 250 – 500 lei la 500 – 1.000 lei. Tarifele achitate înainte de această dată rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise”, a transmis Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Pe lângă această creștere, se majorează și amenzile pentru lipsa rovinietei, dublându-se practic limitele actuale.

Reforma fiscală nu se oprește la impozit auto și taxe pentru drumuri. Proprietarii de locuințe vor resimți și ei efectele noilor reguli.

Printre variantele discutate de autorități se află impozitarea în funcție de zona în care se află imobilul, stabilirea taxelor pe baza valorii reale a proprietății și aplicarea unei grile notariale actualizate.

Aceste schimbări ar putea duce la diferențe semnificative de impozite între localități și chiar între cartiere, în funcție de atractivitatea și valoarea de piață a zonei.