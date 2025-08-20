Un nou proiect de lege pentru administrația locală nu se referă doar la concedierea a 40.000 de angajați, ci și la reguli foarte dure pentru construcțiile fără autorizație.

Vor fi folosite drone ca să depisteze orice schimbare făcută în curți sau gospodării. Nu e vorba doar de case construite ilegal, ci și de mici anexe: grajduri, șoproane, cotețe, magazii, garaje sau chiar poteci de beton în curte.

Pentru toate acestea, primăriile vor da amenzi mari și vor mări impozitele. Mai mult, legea se aplică retroactiv, începând din anul 2001, deși legea românească interzice retroactivitatea. Astfel, oamenii care au construit sau vor construi ceva fără autorizație vor depinde de bunul-plac al primarilor, care pot folosi asta ca armă politică, mai ales la alegeri.

„Sunt consilier local de 15 ani. Este o cutumă pe care o știu foarte bine cei de la guvernare, pentru că așa au câștigat alegerile, cu ajutorul primarilor lor. Foarte mulți au construcții ilegale și în România e o obișnuință. Această obișnuință a fost întreținută, mulți ani, chiar de primari, în schimbul garantării voturilor. Oamenii merg la primar și primarul îi îndeamnă pe toți să-și construiască ce vor, fără autorizație, apoi merge el din casă-n casă, în campania electorală, dar nu pentru a le da pliantele tipărite de partid, ci pentru a le aminti că au construit ilegal și dacă nu votează ”cu cine trebuie” vor primi amenzi și vor fi obligați să-și dărâme construcțiile ilegale. La noi în comună, oamenii au primit și materiale de construcții de la primărie, gratis, pentru garaje, cotețe sau ce și-au mai făcut. Toată lumea face asta, la țară. Apoi trebuie să-l susțină pe primar, iar la parlamentare votează partidul pe care-l indică primarul. Cum sunt aproape 90% în situația asta, oamenii sunt gospodari, își amenajează tot timpul câte ceva, unii au mai ocupat și terenuri care sunt ale primăriei, iar până acum au știut că sunt lăsați în pace. Nici nu vor înțelege ce li se-ntâmplă, când vor primi amenzi”, a explicat un consilier local din mediul rural pentru cei de la Jurnalul.ro.

Pentru a depista construcțiile ilegale – fie case, fie anexe mici – oamenii vor fi supravegheați constant. Noua lege permite ca verificările să se facă atât de către inspectori pe teren, cât și cu drone, imagini din satelit sau fotografii aeriene. Autoritățile pot cere date și de la Centrul Național de Cartografie.

Dronele pot fi folosite doar cu aviz special, iar imaginile obținute pot fi folosite ca probe pentru aplicarea amenzilor și pentru stabilirea taxelor și impozitelor.

Amenzile pentru construcții fără autorizație încep de la 1.000 de lei. Dacă există autorizație, dar nu este respectată, amenda pornește de la 5.000 de lei. Suma exactă o stabilește primarul.

Aceeași lege prevede și sancțiuni pentru primari și președinții de consilii județene care nu aplică legea, astfel că edilii nu mai pot închide ochii la construcțiile ilegale, nici măcar dacă aparțin propriilor votanți. Amenzile și impozitele se vor aplica și pentru lucrările publice, chiar dacă acestea nu sunt gata la timp, iar primarii și președinții CJ vor fi sancționați dacă nu respectă regulile.

Proiectul de lege este public pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării din 7 august 2025. Scopul său este să crească veniturile primăriilor și consiliilor județene și să reducă cheltuielile, astfel încât serviciile publice să fie finanțate din fonduri proprii. Pe scurt, legea urmărește să reducă cheltuielile instituțiilor și să crească taxele și amenzile pentru cetățeni, adică pentru „gospodari”, cum li se spune în mod popular.