Potrivit forțelor aeriene ale Ucrainei, în noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a desfășurat un atac de amploare, lansând 206 drone și nouă rachete, informează Agenția France-Presse (AFP).

Atacurile s-au produs chiar înaintea unui schimb de prizonieri anunțat pentru acest weekend, considerat singurul rezultat concret al discuțiilor de pace dintre Rusia și Ucraina de până acum.

Oleg Sinegubov, guvernatorul regiunii Harkov, a precizat că printre persoanele rănite în urma bombardamentelor se află și doi copii.

În orașul Herson, situat în sudul țării, bombardamentele rusești au provocat moartea unui cuplu și au deteriorat două clădiri înalte, a declarat guvernatorul regiunii, Oleksandr Prokudin.

Atacuri au fost raportate și în regiunile Dnepropetrovsk, Odesa și Ternopil.

Totodată, conform AFP, salvatorii din orașul Lutsk, aflat în vestul Ucrainei, aproape de granița cu Polonia, au găsit o a doua victimă a bombardamentelor din ziua precedentă, o femeie în vârstă de 20 de ani.

Orașul ucrainean Harkov a fost ținta unui atac masiv, desfășurat cu zeci de drone Shahed, rachete și bombe ghidate, reprezentând cel mai puternic asalt de la începutul conflictului din Ucraina. Autoritățile locale au raportat că în urma bombardamentelor rusești asupra orașelor Harkov și Herson, vineri seara, cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte 20 au fost rănite.

Igor Terejov, primarul orașului Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina, a declarat că trei persoane și-au pierdut viața în urma unui atac de proporții fără precedent asupra localității. Totodată, guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, a anunțat că două persoane au fost ucise în acest oraș.

Autoritățile ucrainene au comunicat sâmbătă dimineața că, în urma unor raiduri aeriene puternice efectuate de armata rusă asupra orașului Harkov din estul Ucrainei, au fost înregistrate mai multe victime, potrivit agenției dpa.

Ihor Terehov a transmis pe aplicația Telegram că „Harkovul se confruntă cu cel mai puternic atac de la începutul războiului la scară largă” declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în februarie 2022. El a precizat că orașul a fost lovit cu 48 de drone Shahed, două rachete și patru bombe ghidate.

În total, în decursul unei perioade scurte, în orașul Harkov, cu o populație de aproximativ 1,4 milioane de locuitori și situat la mai puțin de 50 km de granița cu Rusia în nord-estul țării, s-au auzit cel puțin 40 de explozii.

For the past 4 hours, the city of Kharkiv has been under the largest attack of the war.

Russians are indiscriminately pouring guided bombs, missiles and drones onto residential areas all over the city.

At least 60 explosions, people are trapped under rubble in several locations pic.twitter.com/LRkyQPsDr5

— Kyiv Insider (@KyivInsider) June 7, 2025