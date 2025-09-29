Dacă ai un acoperiș vechi și vrei să-l schimbi sau să-ți faci o mansardă ca să ai mai mult spațiu, trebuie să știi că, uneori, legea cere să ai autorizație de construire. Dacă nu faci acest pas, riști amenzi mari sau chiar să fii obligat să demolezi ce ai construit. Mai jos e ce trebuie să știi despre construirea unui acoperiș fără autorizație și cum să procedezi legal.

Autorizația de construire este practic aprobarea primăriei care îți permite să faci lucrări legal. Conform Legii nr. 50/1991, orice lucrare de construcție – de la o casă nouă până la schimbarea acoperișului – se poate face doar după ce obții autorizația. Legea spune clar: „Poți construi doar dacă ai o autorizație de construire sau de desființare”. Asta înseamnă că, dacă schimbi structura, forma, înălțimea sau aspectul casei, ai nevoie de autorizație.

Totuși, dacă doar repari acoperișul sau schimbi materialul (de exemplu țigla sau membrana hidroizolantă) și păstrezi aceeași formă, nu ai nevoie de autorizație. Legea spune clar că „reparațiile la acoperișuri sau învelitori care nu schimbă forma se pot face fără autorizație”.

Dar dacă vrei să schimbi forma acoperișului, să pui lucarne, să mărești înălțimea casei sau să faci mansardă din pod, atunci autorizația este obligatorie. Practic, orice lucrare care schimbă structura sau aspectul clădirii trebuie aprobată.

Dacă modifici acoperișul fără autorizație, inspectorii primăriei sau cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) pot opri lucrările imediat. După aceea, poți primi sancțiuni. De obicei, lucrările fără autorizație se consideră contravenții și se amendează între 1.000 și 100.000 de lei.

Cât de mare va fi amenda depinde de cât de serioasă e lucrarea și de decizia autorității. În plus, va trebui să faci lucrarea legală: fie să obții autorizația după ce ai construit, dacă se poate, fie să demolezi ce ai construit fără aprobare.

În cazuri mai grave, cum ar fi lucrările la clădiri istorice, în zone protejate sau dacă modifici structura casei în mod periculos, fapta poate fi considerată infracțiune. În aceste situații, legea prevede închisoare de 3 luni până la 1 an.

Așadar, construirea unui acoperiș fără autorizație nu e doar o problemă administrativă, ci poate deveni și penală.

Primul pas este să obții un certificat de urbanism de la primăria unde e casa ta. Acest document îți spune ce poți construi, ce aprobări speciale (avize) îți trebuie și ce acte trebuie să pui în dosar.

Apoi, trebuie să angajezi un proiectant autorizat care să facă planurile și documentația tehnică pentru acoperiș. După aceea, strângi toate avizele necesare și depui dosarul complet la primărie, la compartimentul de urbanism.

Legea spune că primăria trebuie să-ți dea autorizația în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului complet. Autorizația e valabilă până la 24 de luni, adică trebuie să începi lucrările în acest timp. Dacă nu reușești, poți cere prelungirea autorizației o singură dată, cu maximum 12 luni.