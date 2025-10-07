Vicepremierul Tánczos Barna (UDMR) a declarat marți seară că membrii coaliției nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind reforma administrației publice, subliniind că subiectul va fi reluat într-o nouă rundă de discuții săptămâna viitoare.

”Din păcate, am redus în ultimele săptămâni discuţia doar pe acest element din pachetul de reformă administrativă în administraţia locală”, a afirmat vicepremierul.

El a explicat că inițiativa ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, merge mult dincolo de simpla reducere a celor 13.000 de posturi din aparatul administrativ.

Propunerile sale includ îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor, externalizarea procedurilor de executare silită, condiționarea restituirii permisului de conducere de achitarea amenzilor, precum și alte măsuri menite să eficientizeze sistemul.

Tánczos Barna a explicat că există măsuri care ar putea îmbunătăți colectarea veniturilor în administrație, dar că disputa privind modul de reducere a cheltuielilor de personal a blocat procesul timp de două luni. El a menționat că și în ziua respectivă au fost analizate mai multe alternative și că se apropie de o decizie finală.

”Sunt elemente care ar ajuta administraţia să colecteze mai bine veniturile. Din păcate, din cauza acestei dispute pe modalitatea prin care să facem reducerea cheltuielilor de personal în administraţie ne-am blocat de două luni. Am avut şi astăzi pe masă mai multe alternative. Eu cred că ne apropiem de decizia finală”, a mai declarat Tanczos Barna.

El s-a arătat încrezător că, în cursul săptămânii viitoare, ar putea fi luată o decizie finală. Potrivit declarațiilor sale, următoarea întâlnire ar trebui să clarifice ultimele aspecte și să ducă la adoptarea celui de-al treilea pachet de măsuri, care va include și inițiative menite să sprijine economia.

Marți, la Palatul Victoria, partidele din coaliție s-au întâlnit cu scopul de a încheia discuțiile legate de reforma sistemului administrativ.

PSD și-a exprimat deja poziția prin primarul Lia Olguța Vasilescu, indicând că susține reducerea cu 30% a posturilor totale, însă limitată la maximum 20% din posturile efectiv ocupate. Totodată, partidul propune ca primarii și președinții de consilii județene să aibă alternativa unei tăieri de 10% din bugetul alocat salariilor.

Mai mult, tăierile de personal trebuie extinse și la nivelul administrației centrale.