Impozitul pe clădiri ar putea fi dublat. Proiectul de act normativ propune modificări ale Codului fiscal, după cum urmează:

Pentru construcțiile realizate legal, adică pe baza unei autorizații de construire, valoarea impozabilă va fi determinată conform informațiilor oficiale, precum anexa la cererea de autorizare și proiectul tehnic depus. În acest fel, impozitul se stabilește pe baza unor date clare și verificabile, eliminând eventualele interpretări sau estimări aproximative.

Pentru clădirile ridicate fără autorizație de construire – cu excepția celor construite înainte de 1 august 2001 – valoarea impozabilă va fi stabilită în funcție de suprafața efectivă a construcției.

„În plus, se introduce o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizație. Aceasta măsură are ca scop descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activități”, se precizează în Expunerea de motive a proiectului de act normativ.

Întrebat despre posibilele consecințe ale acestui proiect legislativ, Cristian Istrătescu, fondatorul companiei de investiții imobiliare Hubix Investment, a precizat că dublarea impozitului reprezintă doar primul pas.

„Ca regulă generală, în momentul în care cresc taxele și impozitele în orice domeniu, nu numai în imobiliare, companiile transferă integral sau în mare parte aceste costuri clientului final. Începând cu anul viitor, majoritatea impozitelor pe proprietate vor crește cu până la 100%, ceea ce poate părea extrem de mult, însă în realitate, în valoare nominală, media o să fie de maximum 200-300 lei pe an la un apartament de 2 camere și asta în orașele mari. Acum, dacă ne gândim că aceste creșteri înseamnă 50 euro pe an, acest lucru înseamnă un cost suplimentar de 4 euro/lună pentru fiecare proprietar, așa că este de așteptat ca în chiriile de anul viitor să regăsim și această creștere de taxe. Mai îngrijorătoare este inflația foarte mare, care se poate situa la 9%, ceea ce înseamnă că la o chirie de 500 euro ar trebui să vedem o ajustare de 45 euro, mult mai mare decât creșterea impozitelor. Ca o concluzie, în 2026 o să ne așteptăm la creșteri mari de chirii, care involuntar o să ducă și la creșterea prețurilor apartamentelor”, a declarat el pentru „Adevărul”.

Potrivit noilor prevederi fiscal-bugetare, în situația în care o locuință sau orice alt tip de clădire a fost construită fără autorizație (cu excepția celor edificate înainte de 1 august 2001), impozitul aferent va fi perceput la un nivel dublu pe o perioadă de 5 ani. Majorarea se aplică începând cu anul fiscal următor momentului în care este constatată neregula.

„Dublarea impozitării va afecta piața chiriilor. În ce sens? Deja vedem un decalaj destul de mare în ceea ce privește chiriile versus prețul de achiziție. Un investitor, o persoană care are un apartament spre închiriat, se uită la venitul pe care îl poate obține de acolo. Prin urmare, se uită la chiria pe care o încasează minus cheltuielile pe care le are cu acel apartament. Randamentele deja sunt destul de mici. Vorbim de 4%-5% pe domeniul chiriilor. Orice majorare de costuri pe care o ai cu apartamentul, deci inclusiv această creștere de impozit, îl va face pe proprietar să se gândească la prețul final al chiriei”, a declarat Daniel Crainic, directorul de marketing al Imobiliare.ro.

Ministerul precizează că această măsură urmărește atât descurajarea ridicării de construcții neautorizate, cât și creșterea veniturilor încasate la bugetele locale.

Lucrări realizate cu autorizație: valoarea impozabilă va fi determinată pe baza informațiilor precise din documentele oficiale – anexa la cererea de autorizare și proiectul tehnic aferent. În acest fel, se elimină orice posibilitate de interpretări sau evaluări aproximative.

În cazul construcțiilor fără autorizație, impozitul va fi stabilit raportat la suprafața efectiv construită.

Vor fi impozitate, de asemenea, clădirile nedeclarate sau cu autorizație expirată:

Noile prevederi extind cazurile în care se datorează impozit, incluzând:

construcțiile realizate cu autorizație, dar pentru care valabilitatea acesteia a expirat și nu a fost reînnoită;

construcțiile fără autorizație, descoperite de autorități până la 31 decembrie al anului anterior.

În cazul unei construcții aflate încă în execuție, dar pentru care autorizația și-a pierdut valabilitatea, proprietarul este obligat să o declare. Declararea se face pe baza unui proces-verbal de recepție parțială, document ce consemnează nivelul de realizare a lucrărilor și suprafața construită până la acel moment.

Pentru lucrările efectuate în regie proprie, există obligația de a notifica autoritatea locală, astfel încât toate construcțiile, inclusiv cele nefinalizate, să fie înregistrate și impozitate corespunzător.

Nedeclararea la termen atrage penalități: impozitul se majorează cu 30% pentru fiecare perioadă de 6 luni de întârziere.

Sorin Lăpădatu, fondatorul Nexo Group, a explicat că impactul asupra pieței imobiliare se va resimți diferit în funcție de orizontul de timp.

Pe termen scurt (6–12 luni): este de așteptat o ușoară creștere a numărului de proprietăți scoase la vânzare, în paralel cu o tendință de majorare a chiriilor.

Pe termen mediu (2–3 ani): piața ar urma să se stabilizeze, evidențiind o delimitare mai clară între achizițiile făcute pentru locuire și cele realizate în scop investițional, explică Sorin Lăpădatu, fondatorul NEXO Group.