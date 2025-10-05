Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor din partea PSD, a lansat critici dure la adresa șefului Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, acuzându-l că ar fi încercat să eludeze legea privind interdicția achizițiilor de autoturisme de către instituțiile publice.

Într-o postare amplă pe pagina sa de Facebook, fostul ministru a susținut că Jurca a semnat un contract pentru „autoutilitare” în loc de autoturisme, profitând de o aparentă lacună legislativă, pentru a dota Cancelaria Guvernului cu vehicule noi.

Adrian Câciu a afirmat că, prin această manevră, șeful Cancelariei „a adus în ridicol o instituție de rang înalt”, transformând-o într-un „târg improvizat”. El a explicat că, deși legea nu interzice achiziția de autoutilitare, aceste vehicule pot fi folosite doar pentru transportul de mărfuri, activitate care nu intră în atribuțiile Cancelariei Prim-ministrului.

În opinia sa, acest artificiu birocratic nu doar că ocolește spiritul legii, dar și încalcă alte prevederi legale, deoarece combustibilul, asigurările și alte cheltuieli aferente nu pot fi decontate în lipsa unei activități de transport efective.

„Cancelaria talcioc? Sau cum să fentezi legea prin aducerea în ridicol a unei instituții de rang înalt. Din ciclul „când ești prost de mic, când ești mare doar te joci. Dar tot mic și prost rămâi!” Autoutilitara este, prin definiție, un mijloc de transport marfă. Ca să fenteze legea, șeful cancelariei nu a luat autoturisme. A luat autoutilitare că, deh, legea nu are interdicție pentru ele… Pai nu prevede legea interdicție pentru autoutilitare dar nici banii nu se pot cheltui pe ele daca nu transporți marfa. Nici benzina nu ai voie să o decontezi. Nici asigurări și nici nimic. Ori, Cancelaria Primului Ministru nu are ca obiect de activitate transportul de mărfuri. Punct! Și a venit „deșteptul-șef”. Și a găsit el ” șmecheria”. „Băi,” a zis el, „legea interzice autoturismele, dar nu si autoutilitarele.”… :)). Pai normal, deșteptule, ca doar nu cari ceapă la guvern. Și nici Lagavulin. De ce nu oi fi luat tu niște tiruri, nu te înțeleg…măcar să o faci lată până la capat! Sau, mai știi, vrea nea Jurca să care baxuri de vin si nu are cu ce, și îi trebuie 17 autoutilitare? Dar și asa tot are nevoie de facturi, avize de însoțire a marfii, note de intrare-recepție, bonuri de consum, ma rog, un biblioraft de documente..:)). Concluzie: a vrut să ocolească legea în vigoare dar a încalcat alte legi”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

Adrian Câciu a susținut că achiziția este „ilegală” și că ar trebui investigată de Curtea de Conturi, instituție care ar trebui să recupereze toți banii cheltuiți, inclusiv pentru carburant. Potrivit acestuia, autoutilitarele nu pot fi incluse în cota de combustibil destinată autoturismelor instituționale, ceea ce ar face cheltuielile respective nejustificabile.

Câciu a reamintit că, în perioada în care a fost ministru al Finanțelor, a inițiat Ordonanța de Urgență 34/2023, care interzice achiziția și leasingul de autoturisme pentru instituțiile publice. El a subliniat că această măsură a fost adoptată într-un context dificil, marcat de un deficit bugetar ridicat, de 5,7% din PIB pe cash și 6,3% pe ESA, cu obiectivul de a limita cheltuielile și de a evita depășirea țintei de deficit.

Fostul ministru a mai declarat că asemenea „șmecherii administrative”, practicate de mai mulți funcționari „care s-au crezut mai deștepți decât legea”, au contribuit la creșterea deficitului bugetar în anii următori. Potrivit acestuia, în 2024 deficitul a ajuns la 8,65% pe cash și 9,3% pe ESA, în ciuda noilor interdicții introduse prin OUG 296/2023 și OUG 154/2024.

În final, Adrian Câciu a cerut Cancelariei Prim-ministrului să denunțe contractul de achiziție și să returneze vehiculele, sugerând că, dacă are nevoie de mașini, instituția ar putea apela la RAPPS sau la vehicule confiscate gestionate de ANAF.

El a adăugat, ironic, că rata lunară pentru Duster-ele cumpărate ar fi comparabilă cu cea a unui automobil de lux, precum un Range Rover.