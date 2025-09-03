Adrian Câciu a acuzat ipocrizie, arătând că, deși premierul vorbește despre corectitudine, deciziile luate contrazic acest principiu. Deputatul spune că PSD a depus un amendament la pachetul pe fiscalitate prin care a solicitat ca refugiații ucraineni să achite contribuția la asigurările sociale de sănătate începând cu data promulgării legii. În opinia sa, această măsură ar fi fost una corectă și echitabilă, pentru că i-ar fi obligat pe ucraineni să plătească taxe la fel ca cetățenii români.

Conform celor relatate de deputatul PSD, Guvernul nu a acceptat acest amendament și și-a asumat răspunderea pe proiectul de lege fără să îl includă. Din acest motiv, social-democrații au decis să depună un proiect de lege separat în Parlament pentru a reglementa situația.

Câciu a mai arătat că subiectul este de mare interes public, înregistrând în ultimele 48 de ore peste patru milioane de vizualizări și numeroase reacții pe rețelele sociale și în spațiul mediatic.

„Nu sunt de acord cu ipocrizia! Să spui toata ziua că zici adevărul dar să se vada în faptele pe care le faci că sunt cu totul altele și că ai respins ideea despre care vorbești e…dezamagitor! PSD a depus amendament la pachetul pe fiscalitate prin care a cerut ca refugiatii ucrainieni sa plătească CASS. Începând de la data promulgării legii!!! Guvernul, adică dl Bolojan, nu a acceptat acest amendament corect și echitabil prin care ucrainienii să plătească taxe la fel ca românii”, a scris Câciu pe Facebook.

Reacția a sosit după ce premierul Ilie Bolojan a declarat că este de acord ca refugiații ucraineni să nu mai fie scutiți de plata contribuției de sănătate, dar a precizat că măsura ar urma să intre în vigoare abia de la 1 ianuarie 2026, și nu din septembrie 2025.

Deputatul PSD a subliniat că această schimbare de poziție ridică întrebări cu privire la corectitudinea și coerența deciziilor Guvernului, criticând diferența dintre declarațiile publice și faptele asumate în actul de guvernare.

„Și-a asumat răspunderea ieri pe proiect fără accepta acest amendament. Drept pentru care PSD depune proiect de lege în Parlament cu privire la acest aspect! Văzând probabil că este o temă de interes, cu multe vizualizări și aprecieri pe retelele sociale dar și pe televiziuni(peste 4 milioane de vizualizări în ultimele 48 de ore), dl Bolojan ne anunța, acum o oră, la Digi24 că i se pare corect ca ucrainienii sa nu mai fie scutiti de plata CASS! Ok, dar de la 1 ianuarie 2026, nu din septembrie 2025… Pai dacă vi se pare corect, de ce nu ați acceptat amendamentul? Ieșim puțin din marketing și începem să fim corecți cu românii? Doar întreb…”, a conchis acesta.

