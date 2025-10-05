În traficul din România, fiecare automobil trebuie să fie prevăzut cu echipamente fundamentale care contribuie la siguranța rutieră și facilitează reacția rapidă în caz de urgență. Printre aceste dotări se află triunghiurile reflectorizante, extinctorul certificat pentru autovehicule și trusa de prim-ajutor.

Pe timp de iarnă, siguranța la volan impune dotări adiționale care să ajute la deplasarea în condiții grele. Astfel, anvelopele speciale pentru zăpadă și gheață, alături de diverse accesorii adaptate sezonului rece, devin indispensabile pentru a menține controlul asupra mașinii și pentru a preveni incidentele.

În România, legea nu impune un termen concret pentru trecerea la anvelope de iarnă; momentul instalării depinde exclusiv de condițiile meteorologice înregistrate pe drumuri (conform OUG 195/2002 și HG 1391/2006).

Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 a adus modificări Ordonanţei nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată și actualizată ulterior, introducând obligativitatea folosirii anvelopelor de iarnă. Acestea sunt definite la art. 6, punctul 6¹ ca „anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992, referitoare la pneurile pentru autovehicule și remorcile acestora”.

Potrivit Directivei citate și Regulamentelor nr. 30 și nr. 54 CEE-ONU, pentru a fi recunoscute ca anvelope de iarnă, acestea trebuie să afișeze unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”. Anvelopele etichetate doar „all seasons” nu intră în această categorie.

Conform Regulamentelor nr. 30 și nr. 54 CEE-ONU, pentru a fi recunoscute ca anvelope de iarnă, acestea trebuie să afișeze unul dintre simbolurile „M+S", „M.S.", „MS" sau „M&S". Anvelopele etichetate doar „all seasons" nu intră în această categorie.

Conform OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, anumite fapte comise de persoane fizice sunt considerate contravenții și se sancționează cu amendă din clasa a IV-a. Printre acestea se numără:

conducerea unui autovehicul pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără ca acesta să fie echipat cu anvelope de iarnă;

pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone și pentru cele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri, inclusiv al șoferului, circulația fără anvelope de iarnă pe roțile de tracțiune sau fără lanțuri ori alte echipamente antiderapante certificate.

Chiar dacă nu sunt prevăzute prin lege, anumite accesorii pot face diferența în situații neprevăzute și merită păstrate în mașină ca măsuri preventive. Printre acestea se numără:

Vestă reflectorizantă – indispensabilă pentru siguranță pe marginea drumului, fie că trebuie schimbată o roată, fie că interveniți la o defecțiune tehnică;

Roată de rezervă și un set de scule de bază – cric, chei și alte instrumente necesare pentru schimbarea roții;

Lopată pentru zăpadă și racletă pentru geamuri – utile pentru condiții de iarnă;

Lanțuri antiderapante – esențiale pe drumuri acoperite cu gheață sau zăpadă;

Cablu de tractare și cablu de încărcare a bateriei – pentru situații în care vehiculul rămâne blocat sau descărcat;

Bandă adezivă și sfoară – pentru reparații rapide sau improvizații;

Ulei de motor, lichid de spălat parbriz, lichid de frână – pentru întreținerea de urgență a autovehiculului;

Apă, șervețele, cârpă uscată și mănuși de iarnă – pentru confort și protecție în caz de așteptare pe drum sau intervenții manuale.

Purtătorul de cuvânt al Poliției Române a reamintit că, potrivit legislației rutiere în vigoare, toate autovehiculele care circulă pe drumurile publice, cu excepția celor din categoriile AM, A1, A2, A, tractoarelor agricole sau forestiere și tramvaielor, trebuie să fie echipate cu trusă medicală de prim-ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu omologate, iar nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amenzi de până la 1.012,5 lei.