Aerul din interiorul anvelopelor se comportă la fel ca orice gaz: se dilată la căldură și se contractă la frig. Mecanicul Robert Marin a explicat că, la o variație de 10°C, presiunea poate scădea cu aproximativ 0,1 bari. Astfel, o anvelopă reglată la 2,3 bari la 30°C va avea în jur de 2 bari dacă afară se apropie de zero grade.

„Când temperaturile scad brusc, aerul din anvelopă se contractă și presiunea scade. Când temperaturile cresc, aerul se dilată, deci presiunea crește. La o variație 10°C, presiunea se poate modifica chiar și cu 0,1 bari. De exemplu, dacă ai reglat presiunea la 2,3 bari când afară erau 30°C, iar temperatura scade aproape de zero grade, presiunea din anvelope va scădea la 2 bari”, a explicat pentru ProMotor mecanicul.

O presiune sub nivelul recomandat are mai multe consecințe:

consumul de carburant crește;

marginile anvelopei se uzează mai repede;

aderența scade, mai ales pe drumuri alunecoase.

Aceste probleme sunt cu atât mai serioase în sezonul rece, când condițiile de drum sunt mai dificile.

Chiar dacă ochiul liber nu arată diferențe, scăderea temperaturii influențează presiunea. Recomandarea specialiștilor este ca șoferii să verifice regulat cauciucurile, mai ales atunci când temperaturile se schimbă brusc.

Dacă folosești încă anvelope de vară, trebuie să știi că acestea devin rigide pe măsură ce frigul se accentuează. Aderența lor scade, ceea ce crește riscul de derapaj. De aceea, este recomandată trecerea la cauciucurile de iarnă atunci când temperaturile rămân constant sub 10°C.

Presiunea pentru anvelopele de iarnă ar trebui să fie între 2,0 și 2,5 bari. Pe drumuri acoperite cu zăpadă, o presiune de aproximativ 2 bari este considerată optimă, iar pe drumuri uscate poate fi crescută până la 2,5 bari.

Totuși, valorile exacte diferă în funcție de tipul mașinii și trebuie consultate specificațiile producătorului.

„În general, presiunea din anvelopele de iarnă ar trebui să fie de 2,0-2,5 bari. Pe un drum acoperit cu zăpadă, o presiune de aproximativ 2 bari este optimă, iar pe un drum normal se poate umfla până la 2,5 bari. Desigur, în funcție de auatovehicul, presiunea poate să difere. Deci, trebuie să cunoști specificațiile recomandate de producătorul mașinii”, a explicat mecanicul Robert Marin.

Presiunea corectă nu se citește de pe flancul cauciucului, unde apare doar valoarea maximă. Ea este indicată de producătorul vehiculului și poate fi găsită în mai multe locuri:

pe capacul rezervorului de carburant;

pe stâlpul mașinii, în dreptul portierei;

în manualul de utilizare;

în fișa tehnică a anvelopei sau pe site-ul producătorului.

O presiune prea mică determină uzura rapidă a marginilor și crește riscul de explozii la rulare. În schimb, o presiune prea mare reduce suprafața de contact cu asfaltul, ceea ce duce la o aderență scăzută și la uzura centrală prematură a cauciucurilor.