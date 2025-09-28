Traian Băsescu a afirmat că „este ora” ca tricolorul să fie ridicat la catarg și că duminică, 28 septembrie, o țară mică precum Republica Moldova îi va administra lui Vladimir Putin și oamenilor săi de la Kremlin o „bătaie umilitoare”.

El a adăugat că speră ca pe 29 septembrie pro-europenii să continue să guverneze pentru țara și poporul lor.

„Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o țară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supușilor lui de la Kremlin”, a scris Traian Băsescu, sâmbătă, pe Facebook. „Să ne vedem cu bine pe 29 Septembrie când pro-europenii vor continua să guverneze pentru țara și poporul lor”, a adăugat fostul președinte.

Anterior, Traian Băsescu spune că voturile venite din diaspora au schimbat decisiv rezultatele anterioare, atât la alegerile prezidențiale câștigate de Maia Sandu, cât și la referendumul pro-european.

În opinia sa, viitorul Republicii Moldova depinde de implicarea diasporei și îi îndemna pe cetățenii moldoveni cu dublă cetățenie, aflați în Europa și mai ales în România, să se prezinte la vot.

Duminică au loc cele mai importante alegeri parlamentare din istoria modernă a Republicii Moldova. Moldovenii decid practic între continuarea drumului european și supunerea față de Kremlin.

Comisia Electorală Centrală a anunțat că 3.298.443 de moldoveni sunt așteptați la urne, atât în Republica Moldova, cât și în diaspora. Secțiile de votare vor fi deschise între orele 7:00 și 21:00, intervalul fiind adaptat în funcție de țara în care sunt organizate.

În total, 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți se află pe listele pentru viitorul Legislativ, care este format din 101 deputați.

Parlamentul este unicul organ legislativ și reprezentativ suprem al poporului. Scrutinul va fi declarat valabil doar dacă participă cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși pe liste. Pragul electoral este de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidați independenți.

Potrivit autorităților de la Chișinău, Rusia a intensificat acțiunile de sabotaj împotriva direcției pro-europene a Republicii Moldova. Strategia Kremlinului include război hibrid, coruperea alegătorilor și campanii masive de dezinformare.

Departamentele de propagandă ale Moscovei lucrează pentru decredibilizarea președintelui Maia Sandu și a instituțiilor europene. Analizele arată că fermele de boți susțin intens partidele apropiate Kremlinului, cu scopul de a influența viitorul politic al țării.