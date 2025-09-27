Cele mai probabile probleme sunt alertele cu bombe la instituții sau secțiile de vot, inclusiv în Diaspora. Aceste alarme false au mai fost folosite în trecut, iar autoritățile spun că le vor gestiona ca să nu afecteze votul. De exemplu, chiar vineri a fost o alarmă falsă cu bombă la Tribunalul unde trebuia să fie adus oligarhul Vladimir Plahotniuc.

Autoritățile se tem și de violențe organizate pe stradă, posibil pregătite de persoane instruite de ruși în Serbia. Riscul scade, deoarece au fost reținute peste 70 de persoane între 19 și 40 de ani, cu arme și echipamente pentru atacuri, iar perchezițiile au scos la iveală arme, grenade, corturi, haine de camuflaj și zeci de mii de euro.

Ca la alegerile anterioare, este posibil să apară atacuri cibernetice. Autoritățile spun că sunt pregătite să le respingă. Se așteaptă atacuri asupra frontierelor, aeroporturilor, plăților, semnăturilor digitale și comunicațiilor – doar în 2025 au fost peste 1000 de atacuri cibernetice, toate contracarate zilnic. Comisia Electorală garantează că votul este protejat prin procese-verbale și validat de Curtea Constituțională.

În ziua alegerilor, pot fi întreruperi de curent sau chiar un blackout total. Autoritățile au pregătit soluții, inclusiv echipe de intervenție și generatoare, deși acestea nu pot acoperi toate secțiile de vot. Comisia Electorală va anunța incidentele prin conferințe, iar furnizorii de energie au echipe de intervenție gata să acționeze.

Există și îngrijorări legate de fraude. Șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a spus că Poliția documentează posibile încercări de mituire a alegătorilor din Transnistria, care ar fi fost tentați cu 200 de dolari să meargă în România pentru a vota.

Uniunea Europeană susține că Republica Moldova este supusă unei campanii de dezinformare venită din partea Rusiei, pe măsură ce se apropie alegerile legislative. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, afirmă că Rusia folosește tactici clasice de manipulare și dezinformare, iar acum merge mai departe și se implică puternic în procesul electoral.

„Aceasta nu este prima oară când Rusia recurge la tactici clasice de manipulare şi de dezinformare, însă ea merge acum mai departe”, a denunţat, joi, Hipper.

Alegerile legislative de duminică sunt considerate importante pentru viitorul țării vecine, între consolidarea legăturilor cu Uniunea Europeană, la care este stat candidat, și apropierea de Rusia. Majoritatea sondajelor de opinie ne arată că partidul pro-Occident al președintelui Maia Sandu, aflat la putere din anul 2021, este în fruntea preferințelor. Maia Sandu a spus de nenumărate ori că Rusia a investit sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi și pentru a influența alegătorii prin dezinformare.