Stere Halep administrează o cramă și terenuri viticole în județul Constanța
După ani întregi în care și-a susținut fiica în cariera sportivă, Stere Halep se dedică acum unei activități complet diferite. Cu ajutorul Simonei, el a cumpărat un teren în județul Constanța, pe care a plantat viță de vie, punând bazele unei crame.
Astăzi, tatăl fostei campioane se ocupă personal de administrarea plantațiilor și de producția vinului obținut din strugurii cultivați pe domeniu.
Simona Halep a postat pe rețelele sociale mai multe imagini de la cramă, în care apare alături de tatăl ei, plimbându-se printre rândurile de viță de vie. Într-una dintre fotografii, fosta jucătoare de tenis ține în mână un pahar de vin, alături de mesajul: „Bucuria tatălui meu!”.
Postarea a atras imediat atenția fanilor, care au apreciat apropierea dintre sportivă și familie.
După retragerea din tenis, Simona Halep se concentrează pe viața personală
După perioada dificilă marcată de scandalul de dopaj, Simona Halep a decis să se retragă din activitatea competițională. Ea a mărturisit că această hotărâre nu a fost una ușoară, având în vedere că tenisul i-a ocupat întreaga viață. Totuși, acum se bucură de libertatea de a-și petrece timpul alături de cei dragi și de a descoperi lucruri noi.
Simona Halep a spus că faima nu a fost motivul pentru care a continuat atât de mult sportul și că preferă o viață discretă, aproape de familie. După ani întregi petrecuți în competiții internaționale, fosta campioană română își găsește liniștea acasă, în mijlocul celor pe care îi iubește — iar crama tatălui său a devenit, simbolic, locul în care povestea familiei Halep continuă într-un alt capitol.
„Faima pentru mine nu a fost lucrul care m-a ținut să joc mult timp. Îmi place să fiu mai discretă și asta mă face să mă simt mai confortabilă. Dar, desigur, nu este ușor să iei o astfel de decizie.
Îți trăiești viața… Deci, a fost întreaga mea viață până la retragere. Tot ce știam și ce făceam era doar tenis. De aceea mi-a fost greu să mă retrag. Acum e timpul să descopăr”, declara Simona Halep.