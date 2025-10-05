După ani întregi în care și-a susținut fiica în cariera sportivă, Stere Halep se dedică acum unei activități complet diferite. Cu ajutorul Simonei, el a cumpărat un teren în județul Constanța, pe care a plantat viță de vie, punând bazele unei crame.

Astăzi, tatăl fostei campioane se ocupă personal de administrarea plantațiilor și de producția vinului obținut din strugurii cultivați pe domeniu.

Simona Halep a postat pe rețelele sociale mai multe imagini de la cramă, în care apare alături de tatăl ei, plimbându-se printre rândurile de viță de vie. Într-una dintre fotografii, fosta jucătoare de tenis ține în mână un pahar de vin, alături de mesajul: „Bucuria tatălui meu!”.

Postarea a atras imediat atenția fanilor, care au apreciat apropierea dintre sportivă și familie.

După perioada dificilă marcată de scandalul de dopaj, Simona Halep a decis să se retragă din activitatea competițională. Ea a mărturisit că această hotărâre nu a fost una ușoară, având în vedere că tenisul i-a ocupat întreaga viață. Totuși, acum se bucură de libertatea de a-și petrece timpul alături de cei dragi și de a descoperi lucruri noi.

Simona Halep a spus că faima nu a fost motivul pentru care a continuat atât de mult sportul și că preferă o viață discretă, aproape de familie. După ani întregi petrecuți în competiții internaționale, fosta campioană română își găsește liniștea acasă, în mijlocul celor pe care îi iubește — iar crama tatălui său a devenit, simbolic, locul în care povestea familiei Halep continuă într-un alt capitol.