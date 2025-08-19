Simona Halep se află în continuare printre cele mai bogate jucătoare din istoria tenisului, însă și-a pierdut poziția de pe podiumul câștigurilor. Fosta sportivă din România, retrasă oficial în februarie 2025, a fost întrecută de Iga Swiatek după turneul de la Cincinnati.

Simona Halep figurează cu venituri totale de 40.236.618 de dolari obținute din tenis, conform datelor WTA. Timp de mai mulți ani, ea a ocupat locul trei la nivel mondial, fiind devansată doar de surorile Williams.

După succesul de la Cincinnati, poloneza Iga Swiatek a trecut peste Halep în acest clasament, acumulând 40.596.773 de dolari.

Din primii cinci jucători cu cele mai mari câștiguri, doar Swiatek și Venus Williams mai sunt încă active pe circuit. Sportiva americană, în vârstă de 45 de ani, a primit un wild card pentru US Open, competiție la care ar putea să își anunțe retragerea.

Topul câștigurilor WTA arată astfel:

Serena Williams domină cu 94.816.730 de dolari,

Venus Williams (42.673.594),

Iga Swiatek (40.596.773),

Simona Halep (40.236.618)

Maria Șarapova (38.777.962).

Fosta jucătoare nu s-a limitat doar la banii adunați din tenis, ci și-a orientat atenția către investiții. Halep a ales piața imobiliară, achiziționând o vilă într-unul dintre cele mai exclusiviste complexuri rezidențiale de lângă București – National Golf & Country Club.

Locuința are o suprafață construită de 255,4 metri pătrați și se încadrează în categoria 4 a proiectului. Prețul de catalog pentru acest tip de vilă este de 560.000 de euro, la care se adaugă TVA.

Conform ofertelor oficiale, cele mai accesibile vile din complex pornesc de la 490.000 de euro, în timp ce cele mai scumpe ajung până la 730.000 de euro.

În perioada suspendării pentru dopaj, Halep a fost surprinsă în mai multe rânduri jucând golf. Acum, după retragerea definitivă din tenis, are mai mult timp pentru această pasiune. În plus, apropierea de acest sport îi oferă ocazia să își păstreze disciplina antrenamentelor fără presiunea rezultatelor.

Fiecare rundă pe teren devine pentru Halep un exercițiu de concentrare și răbdare, calități pe care le-a exersat ani la rând pe terenurile de tenis.

Vila achiziționată îi permite acces direct la terenurile de golf ale complexului, promovate de dezvoltatori drept parte a „unei comunități private exclusiviste”.

Halep a recunoscut în mai multe interviuri că anii petrecuți pe circuitul profesionist i-au adus o presiune uriașă, iar timpul petrecut în natură, pe terenurile de golf, îi aduce echilibrul pe care îl căuta.

„A fi înconjurată de verdeață și liniște mă ajută să îmi limpezesc mintea după tot ce a însemnat cariera de sportivă”, a spus campioana.

Departe de zgomotul turneelor internaționale, dubla câștigătoare de Grand Slam alege acum un ritm mai relaxat. Golful, odată o simplă curiozitate, s-a transformat într-o rutină plăcută, potrivită pentru o perioadă de tranziție.

Noul stil de viață reflectă dorința ei de stabilitate, dar și de a rămâne conectată la spiritul sportului, într-un cadru mult mai calm și prietenos.

Simona Halep, dublă câștigătoare de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019), pare să își fi găsit echilibrul într-un mediu liniștit, departe de presiunea circuitului internațional. Decizia de a investi în acest proiect imobiliar confirmă direcția aleasă pentru viața de după sport: stabilitate, confort și un stil de viață premium.