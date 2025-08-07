Simona Halep s-a retras oficial din tenis în februarie 2025, după participarea la Transylvania Open. Totuși, o propunere venită din partea fostului jucător Horia Tecău a determinat-o să accepte revenirea pe teren, într-un cadru mai relaxat: turneul demonstrativ Wimbledon Legends.

Ea a mărturisit că a primit invitația încă din acest an, dar că, inițial, nu s-a simțit pregătită să fie inclusă într-un astfel de format. Potrivit propriei declarații, Halep a considerat că este „prea devreme după retragere” pentru a fi privită drept o legendă a sportului.

Ulterior, discuțiile cu Horia Tecău au convins-o să accepte. Cei doi vor face pereche în proba de dublu mixt, iar participarea este posibilă datorită statutului de membru All England Club, pe care Simona îl deține în calitate de campioană la Wimbledon 2019.

Deși participarea la Wimbledon Legends nu presupune aceeași intensitate ca un turneu WTA, Simona Halep a recunoscut că va fi nevoie de antrenamente pentru a fi pregătită fizic.

Aceasta a declarat că încă nu este mental pregătită pentru o revenire completă la rutina zilnică de antrenamente, însă este convinsă că motivația comună cu Horia Tecău o va ajuta să revină treptat în formă.

Ea a explicat că, în perioada post-retragere, și-a dorit să se detașeze de viața sportivă și de programul riguros al tenisului profesionist. A renunțat la planificările de termen lung și a ales un stil de viață mai spontan.

Turneul Wimbledon Legends este o competiție demonstrativă, rezervată foștilor mari jucători de tenis. Participarea Simonei Halep este posibilă datorită trofeului câștigat la Wimbledon în 2019.

Horia Tecău, partenerul său din proba de dublu mixt, a fost și el campion la Wimbledon, în 2015, în proba de dublu masculin.

Simona a spus că ideea de a juca din nou pe iarba londoneză, chiar și într-un turneu amical, are o semnificație aparte pentru ea. A recunoscut că „să joci la Wimbledon înseamnă mult”, chiar dacă este vorba despre un format diferit de competiție.

„Am fost invitată şi acum să joc, dar am simţit că nu e încă momentul şi nu e timpul să fiu legendă. E prea devreme după retragere. Am vorbit cu Horia şi am hotărât ca la anul să jucăm împreună dublu mixt. Nu m-am interesat de reguli, dar va trebui să mă antrenez, ceea ce încă nu sunt pregătită mental, dar cu siguranţă o să ne motivăm unul pe altul. Să joci la Wimbledon e ceva, înseamnă mult”, a spus Halep pentru as.ro.

După retragere, Simona Halep a afirmat că a ales să trăiască în prezent și să nu mai planifice fiecare detaliu, așa cum făcea în cariera activă.

Chiar dacă nu a exclus complet o revenire în tenisul profesionist, participarea la Wimbledon Legends marchează o revenire simbolică, motivată de emoție și prietenie, nu de competiție.