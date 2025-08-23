Un nou scandal lovește sportul românesc. Cristina Halep, nepoata campioanei la tenis Simona Halep, se numără printre sportivele care ar fi fost agresate de antrenoarea Maria Gîrbea, una dintre cele mai cunoscute tehniciene din gimnastica ritmică. În urma acuzațiilor grave, Comisia de Etică a COSR a decis suspendarea acesteia pe termen nedeterminat de la lotul olimpic.

Cristina Halep, în vârstă de 16 ani, ar fi suferit abuzuri în mai 2024. Surse citate de publicația Golazo susțin că există probe clare:

„Au avut multe dovezi împotriva Mariei Gîrbea. Filmulețe, mesaje, mărturii. Comisia de Etica a COSR a luat decizia normală. Într-un clip se vede cum Maria Gîrbea o lovește și o trage de păr pe nepoata Simonei Halep, Cristina”, au spus sursele Golazo.

Publicația menționează că a intrat în posesia înregistrării video, în care se observă cum antrenoarea pare să o lovească pe sportivă cu palma și apoi o apucă de păr.

La începutul anului, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) a publicat pe YouTube un videoclip în care mai multe foste gimnaste povesteau că au fost agresate verbal și fizic de Maria Gîrbea, moment ce a determinat COSR să deschidă o anchetă.

Nu este prima dată când Maria Gîrbea este acuzată de comportament violent. În ianuarie 2025, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) a publicat un clip în care șase foste gimnaste din lotul național de ritmică povesteau episoade de abuz fizic și psihic.

„Am asistat și la o bătaie cu bățul în cap, în care doamna Maria îi dădea Luizei în cap”, declara Denisa Mailat într-una dintre mărturii.

În urma acestor plângeri, Comisia de Etică a COSR a analizat cazul și a dispus suspendarea antrenoarei.

Cristinel Romanescu, președintele Comisiei de Etică a COSR, a confirmat pentru Golazo: