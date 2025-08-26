La începutul anului 2025, gimnastica ritmică românească a fost zguduită de un scandal de proporții. Mai multe sportive din lotul național au acuzat-o pe Maria Gîrbea, considerată una dintre cele mai bune antrenoare ale țării, de abuz fizic și emoțional repetat. Mărturiile au fost făcute publice prin intermediul unui videoclip difuzat de Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS). În urma anchetei deschise de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Gîrbea a fost suspendată pe viață.

În primăvară, cazul a căpătat și mai multă notorietate după ce Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, în vârstă de doar 16 ani, ar fi fost agresată în timpul unui antrenament. Adolescenta ar fi fost mai întâi insultată verbal, apoi lovită cu palma și trasă de păr.

Președintele Comisiei de Etică a COSR, Cristinel Romanescu, a recunoscut că au existat numeroase plângeri la adresa antrenoarei și că decizia de suspendare a fost inevitabilă. Totodată, Romanescu a reamintit că este nevoie de mai multă transparență și că există deja și plângeri îndreptate împotriva sportivelor care au făcut acuzațiile.

„Doamna Gîrbea a fost suspendată de la lotul olimpic, e adevărat. Au existat destul plângeri la adresa dumneaei și am luat această decizie. Trebuie mai multă transparență, iar cei de acolo, de la Federație trebuie să-și facă ordine. Acum avem plângeri și pe adresa sportivelor care au făcut, la rândul lor, acuzații!”

Printre gimnastele care au reclamat abuzuri se numără Denisa Mailat, Ana Luiza Filiorianu, Alexandra Duman, Christina Drăgan, Alexandra Piscupescu, Raluca Zetu și Cristina Halep. Ele au afirmat că au fost agresate și jignite în repetate rânduri în timpul antrenamentelor. Denisa Mailat ar fi povestit că antrenoarea folosea insulte precum „ești tâmpită”, iar în unele situații ar fi recurs chiar și la violență fizică, inclusiv lovind o sportivă cu un băț.

„Cumva, venea subtil, să nu vadă cineva ce ne face. Ne spunea «ești tâmpită, încordează genunchii, nu ai cum să faci așa ceva». Am asistat și la o bătaie cu bățul în cap, în care doamna Maria îi dădea Luizei în cap!”

Scandalul a vizat-o și pe Irina Deleanu, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică. Ea a fost acuzată de un părinte al două sportive că ar fi avut un comportament nepotrivit față de gimnaste, acuzații transmise printr-o scrisoare către COSR și ANS. Deleanu a respins ferm acuzațiile, declarând că nu a folosit niciodată astfel de cuvinte și că, în calitate de mamă, își tratează cu respect și grijă sportivele. Aceasta a susținut că ar fi vorba despre „răstălmăciri grosolane” și a promis că va aduce dovezi din arhive pentru a-și demonstra nevinovăția.