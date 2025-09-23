Ministrul Muncii a cerut persoanelor care vor să primească tichetul social pentru plata facturilor la energie să se înscrie cât mai repede în platforma dedicată. Petre Florin Manole a spus că sistemul funcționează normal și că primele plăți au fost făcute și deja folosite în parte.

El a menționat că întârzierile apărute au fost rezolvate, precizând că discuțiile anterioare, în special cu Poșta Română, s-au clarificat, iar acum toate instituțiile implicate lucrează împreună și nu mai sunt întârzieri.

Ministrul a explicat că cei care se înscriu în platformă până la sfârșitul lunii vor primi și banii restanți, dar cei care se înscriu în decembrie sau ianuarie nu vor mai primi tichetele pentru luna august. El a subliniat că primăriile, Poșta Română și rudele pot ajuta pe cei care nu se pricep cu înscrierea, și a încurajat cât mai mulți oameni să se înscrie, arătând că nu există motive de îngrijorare.

„Cine se va înscrie în platformă până la sfârșitul acestei luni va beneficia și de banii din urmă, ca să zic așa, chestiune care nu va mai fi posibilă, dacă se vor înscrie în platformă în decembrie sau în ianuarie, nu vor mai primi tichetul pe, să zicem, august. Dar altfel, cine se înscrie și este un apel pe care îl facem constant, cât mai mulți oameni să se înscrie în platformă, primăriile îi ajută pe cei care nu se pricep, Poșta Română ajută, rudele, nepoții mai familiarizați cu chestiunile digitale îi pot ajuta pe cei mai vârstnici sau cei mai puțin pricepuți în a se înscrie în platformă, este un efort colectiv și nu văd în acest moment motive de îngrijorare.”

Manole nu este de acord cu concedierile, mai ales cele făcute subiectiv. El a precizat că Ministerul Muncii va reduce din cheltuieli, dar fără să dea oameni afară. Manole a explicat că reforma administrației presupune comasarea unor instituții deconcentrate și întărirea Autorității pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, mai ales pentru servicii și controale, pentru a combate fraudele și a redirecționa resursele către cei care au cu adevărat nevoie.

Potrivit lui, această reformă nu va afecta oamenii care primesc beneficii legitime și că nu vor fi tăiate drepturile nimănui, chiar dacă în unele județe controalele au arătat fraude în peste 25% din dosare. Reforma Ministerului Muncii va însemna realocarea oamenilor, nu concedieri, și că sistemul nu este suprapopulat, ci mai degrabă are nevoie de personal pentru servicii mai bune.

El a explicat că reducerea cheltuielilor se va face prin renunțarea la o chirie mare, de 30.000 de euro pe lună, pentru un sediu din București, relocând angajații în alte spații adecvate. A renunțat la un atașat de muncă în Dubai și a realocat acea resursă umană acolo unde este mai mare nevoie, adică în Marea Britanie, unde există mulți români care lucrează și au nevoie de suport.

„Avem un document în lucru, care va duce la comasarea unora dintre deconcentrate. Avem un document în lucru, prin care întărim Autoritatea Naţională pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi, mai ales în partea de servicii şi în partea de control, pentru că avem multe fraude în sistem şi e nevoie să le combatem, pentru a redirecţiona resursele către toţi cei care au reală nevoie. Evident, această reformă din domeniul dizabilităţii se va face fără a afecta pe nici unul dintre oamenii care sunt legitimi în acest sistem şi care au beneficii legitime, nu reevaluăm oameni, nu tăiem beneficiile meritate nimănui, dar avem cazuri de judeţe în care controalele au arătat că sunt până la 25% şi chiar peste 25% dintre dosarele evaluate din eşantioane sunt cu semne clare de fraudă. Da, avem nevoie de reformă în instituţiile Ministerului Muncii, dar vă spun cu asumare personală fermă, cred că asta va presupune realocare de resurse umane, nu darea afară a oamenilor, nu sunt adeptul acestei idei, nu cred că sistemul bugetar din domeniul Muncii este suprapopulat, cred că mai avem nevoie de oameni pentru servicii de calitate şi dacă undeva sunt prea mulţi, trebuie realocaţi, dar nu sunt adeptul concedierilor, mai ales subiective. Suntem aproape de finalul procedurii, e doar o chestiune de timp, nu de documente sau de altceva, prin care renunţăm la o chirie de 30.000 de euro, pe care o plătea lunar ministerul pentru un sediu din Bucureşti. Putem, să ne relocăm colegii în alte spaţii, cu respectarea drepturilor lor la condiţii de muncă decente, nu altfel şi să renunţăm la acea chirie (…). Era un sediu al Ministerului Muncii, moştenit de la Ministerul Familiei, dar Ministerul Muncii, spre deosebire de fostul Minister al Familiei, are suficiente spaţii. Am mai făcut o economie. Am avut un ataşat de muncă la Dubai. Era un pic neadecvat, având în vedere numărul de cetăţeni români care lucrează în zonă. Avem însă foarte mulţi cetăţeni români, care lucrează de exemplu în Marea Britanie şi am putut să realocăm resursa umană dintr-un loc unde era poate mai puţină nevoie, cu siguranţă era mai puţină nevoie, Dubai, într-un loc în care era şi este mult mai multă nevoie de suport pentru comunitatea românească ce lucrează în străinătate, în Marea Britanie, la Londra, în cazul acesta.”

Întrebat la RFI despre șansele ca PSD să rupă coaliția din cauza reformei administrației publice locale, Manole a răspuns că nu a intrat în coaliție pentru a o destrăma și că PSD nu blochează reformele. El a dat mai multe exemple, spunând că nu au fost blocate reformele privind pensiile Pilon II, reforma din Ministerul Muncii, pensiile magistraților sau reforma din sănătate.

Totodată, a precizat că unele decizii trebuie gândite mai atent, pentru că există diferențe mari între comunitățile locale: unele sunt mai dezvoltate, altele au resurse financiare sau administrative mai reduse, așa că măsurile nu pot fi aplicate la fel peste tot.