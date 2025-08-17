Apare o nouă taxă. Guvernul australian are o agendă ambițioasă privind reforma economică. Iar reforma fiscală este pe primul plan. Scutirile de impozit pentru locuințele ocupate de proprietari sunt foarte mari în Australia.

Apare o nouă taxă. Trezoreria estimează că pierde anual peste 50 de miliarde de dolari australieni prin scutirea locuințelor ocupate de proprietari de impozitul pe câștigurile de capital (CGT).

De asemenea, nu există impozit pe valoarea închirierii locuințelor ocupate de proprietari, deși au existat astfel de impozite pentru scurt timp între 1915 și 1923, scrie The Conversation.

Australia se mândrește cu faptul că este o societate echitabilă. În realitate, se află aproape de țările dezvoltate în ceea ce privește măsurile standard ale inegalității veniturilor. Dar aceste de statistici ignoră venitul pe care proprietarii-ocupanți îl obțin din locuințe.

Inegalitatea este mai mare și crește semnificativ în timp. Efectul este suficient de mare pentru a muta inegalitatea Australiei de pe locul 16 pe locul al zecelea ca mărime printre țările OCDE.

Nu este surprinzător faptul că proprietarii de locuințe sunt mult mai avantajați decât chiriașii atunci când se ia în considerare venitul obținut din locuință. Aceștia au un venit mediu cu 86% mai mare decât venitul mediu al chiriașilor.

Impozitele pe venit reduc inegalitatea deoarece rata de impozitare este mai mare pentru persoanele cu venituri mai mari. Este ceea ce se înțelege printr-un sistem fiscal „progresiv”.

Sistemul de impozitare pe venit reduce inegalitatea cu mult mai puțin (cu aproximativ 40,5% mai puțin) dacă sunt incluse astfel de venituri din locuințe.

Deoarece acest venit este scutit de impozit, rata medie de impozitare pentru cei bogați este mai mică decât pare. Așadar, sistemul fiscal este mai puțin progresiv decât pare a fi, scrie publicația.

Același lucru este valabil și pentru pensiile și beneficiile guvernamentale. Acestea reduc inegalitatea, deoarece sunt direcționate către persoanele cu mijloace limitate.

Per total, impactul combinat al impozitelor pe venit și al pensiilor/beneficiilor asupra inegalității este cu 26,7% mai mic atunci când se includ veniturile din locuința familială.

Aceste concesii fiscale pot crește prețurile locuințelor. Veniturile din investițiile în locuințe ocupate de proprietari sunt scutite de impozite, în timp ce toate celelalte investiții atrag impozit.

Conform sursei citate, australienii își investesc banii în locuința lor, în locul unor investiții mai productive din punct de vedere economic. Aceste fonduri ar putea fi investite în firme private (direct sau prin intermediul pieței bursiere), stimulând activitatea antreprenorială și crescând productivitatea, salariile și profiturile.

Deși taxa de timbru se plătește de obicei pentru achiziționarea locuințelor, valoarea scutirii de impozit pe venit este mult mai mare. Aceasta crește cererea de locuințe și, prin urmare, prețurile locuințelor.

Există numeroase opțiuni pentru o încorporare mai echitabilă a locuințelor ocupate de proprietari în sistemul fiscal.

o taxă funciară cu bază largă ar contribui mult la abordarea problemei și ar trebui să fie pe agenda guvernului. Aceasta este o taxă eficientă din punct de vedere economic, susținută de mulți economiști

o taxă explicită pe averea locuințelor ocupate de proprietari este, de asemenea, justificată, deoarece este singurul activ mare care generează venituri neimpozitate

o taxă mai amplă pe avere ar putea fi luată în considerare.