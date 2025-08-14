Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, a raportat în prima parte a anului un profit net de 866,66 milioane lei, în creștere cu 2,8% față de cele 843,13 milioane lei înregistrați în primul semestru din 2024.

Producția de energie a scăzut ușor, cu 1%, la 4.706 GWh, față de 4.756 GWh în perioada ianuarie-iunie 2024, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București (BVB).

„Profitul operaţional (EBITDA) a scăzut cu 0,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în principal ca urmare a creşterii cheltuielilor cu contribuţia la fondul de tranziţie energetică (CFTE) cu 498 milioane lei, în condiţiile creşterii preţurilor energiei electrice vândute cu 23,1%, pentru o cantitate de energie electrică vândută similară cu perioada precedentă (-1%), compensate parţial de creşterea veniturilor din vânzarea energiei electrice cu 30,5%, cât şi de creşterea veniturilor financiare cu 33,2%”, se arată în raport.

Veniturile din exploatare au urcat cu 29,7%, până la 2,74 miliarde lei, în principal ca urmare a creșterii veniturilor din vânzarea energiei electrice cu 30,5%.

„Veniturile din exploatare au crescut cu 29,7% în principiu ca urmare a creşterii veniturilor din vânzarea energiei electrice cu 30,5%, determinată de creşterea cu 23,1% a preţului mediu ponderat al energiei electrice vândută în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025, faţă de preţul mediu ponderat din aceeaşi perioadă a anului 2024, în condiţiile vânzării unei cantităţi totale de energie electrică uşor crescute +5,7%”, precizează documentul.

Producția brută de energie electrică a celor două unități ale CNE Cernavodă a totalizat 5.128.340 MWh în primele șase luni din 2025, din care 2.175.340 MWh în trimestrul al doilea. Din această producție, consumul propriu tehnologic s-a ridicat la 422.000 MWh (190.000 MWh în T2).

Astfel, energia livrată în Sistemul Energetic Național (SEN) a fost de 4.706.466 MWh, în scădere cu 1,1% față de semestrul I 2024. În trimestrul II 2025, cantitatea livrată a fost de 1.985.570 MWh, cu 0,2% mai puțin decât în T2 2024.

Programul de producție netă pentru 2025, aprobat de Consiliul de Administrație, prevede 9.817.605 MWh. Pentru primul semestru, obiectivul de 4.558.318 MWh a fost depășit cu 3,3%, iar în T2, ținta de 1.898.673 MWh a fost realizată în proporție de 104,6%.

Programul de investiții pentru 2025 se ridică la 3,43 miliarde lei (fără rambursările de rate la creditele externe), cu un grad de realizare de 40,47% la jumătatea anului. Aproximativ 91% din sumă este destinată proiectelor în derulare, restul fiind alocat investițiilor noi, modernizărilor și dotărilor.

Planul include lucrări la CNE Cernavodă și FCN Pitești, precum și finanțarea filialelor EnergoNuclear, FPCU Feldioara și RoPower Nuclear, care derulează proiecte strategice. Compania precizează că programul a fost dimensionat astfel încât să asigure continuitatea producției și un nivel ridicat de utilizare a capacității, respectând normele de securitate nucleară.