Nuclearelectrica: FID pentru centrala SMR de la Doicești, condiționat și de avize europene
Compania de stat Nuclearelectrica (SNN) a anunțat că decizia finală de investiție (FID) în centrala nucleară de 462 MW ce urmează să fie construită la Doicești, județul Dâmbovița, va depinde inclusiv de evaluările și avizele unor organisme europene specializate.
România ar putea lua decizia finală de investiție pentru prima sa centrală nucleară cu reactoare modulare mici (SMR) – proiect RoPower Nuclear SA, dezvoltat împreună cu americanii de la NuScale pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune din Doicești – abia după obținerea avizelor instituțiilor europene competente, pe lângă evaluările tehnice și documentația din etapa FEED Faza 2, în contextul în care NuScale a menționat posibilitatea unei amânări a termenului până în 2027.
Posibilă amânare a deciziei până în 2027
Anunțul Nuclearelectrica survine pe fondul declarațiilor recente ale CEO-ului NuScale, John Hopkins, privind posibilitatea ca România să amâne până în prima parte a lui 2027 decizia finală de investiție pentru proiectul de la Doicești. Compania precizează că finalizarea etapei FEED Faza 2 va furniza date esențiale pentru evaluarea fezabilității, iar FID va depinde atât de documentația livrată de parteneri în condițiile convenite, cât și de aprobările organismelor europene de specialitate.
În comunicatul transmis, Nuclearelectrica precizează:
„Obiectivul contractului FEED Faza 2 este de a avansa demersurile inițiate în etapa FEED Faza 1 și de a oferi date suplimentare legate de fezabilitatea proiectului, care să se constituie în ipotezele adoptării unei decizii de investire (FID). La finalul derulării FEED Faza 2, SN Nuclearelectrica SA va informa acționarii și investitorii cu privire la rezultatele FEED 2, decizia de investire fiind condiționata semnificativ de livrarea de către partenerii în proiect a documentației aferente, cu respectarea calități, costurilor și altor elemente ale cadrului legislativ aplicabil și măsurilor de sprijin guvernamental.
De asemenea, în ceea ce privește adoptarea unei decizii de investire (FID), ulterior finalizării FEED Faza 2, menționăm că, similar dezvoltării Proiectului Unităților 3 și 4 (de la centrala nucleară Cernavodă – n.r.), adoptarea FID depinde, în conformitate cu legislația în vigoare, și de organismele europene în domeniu”.
Obligații impuse de Tratatul Euratom
Tratatul Euratom prevede că operatorii din domeniul nuclear trebuie să comunice Comisiei Europene proiectele de investiții pentru instalații noi, înlocuiri sau transformări majore, conform criteriilor stabilite de Consiliu la propunerea Comisiei.
Ministerul Energiei, care controlează Nuclearelectrica, a explicat anterior, în contextul proiectului Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, cum se aplică acest cadru legislativ:
„Punctul de vedere a fost transmis părții române la data de 1 iulie 2024 și reflectă evaluarea realizată de Comisia Europeană – Directoratul General pentru Energie, in baza articolului 41 Euratom – cu privire la aspectele tehnice și de securitate nucleară aferente proiectului. În conformitate cu Tratatul Euratom, dezvoltatorii de proiecte nucleare au obligația de a notifica Comisiei Europene proiectele de investiții în avans și de a demonstra conformitatea cu cele mai înalte standarde de securitate nucleară.
Punctul de vedere primit astăzi este rezultatul unor analize elaborate ale informațiilor furnizate de partea română, al vizitelor pe amplasamentul CNE Cernavodă și al discuțiilor tehnice care s-au purtat pe perioada a 13 luni. Pe baza evaluării realizate de Comisie, proiectul de finalizare a construcției Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă se aliniază obiectivelor Tratatului Euratom. Punctul de vedere pozitiv este însoțit de o serie de recomandări uzuale pentru astfel de proiecte care vizează aplicarea corespunzătoare a cadrului Euratom în implementarea și pe întreaga durată de viață a proiectului. Aceste recomandări vor fi implementate de către dezvoltatorul proiectului în etapele următoare”, a transmis Ministerul Energiei.