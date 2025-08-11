Compania de stat Nuclearelectrica (SNN) a anunțat că decizia finală de investiție (FID) în centrala nucleară de 462 MW ce urmează să fie construită la Doicești, județul Dâmbovița, va depinde inclusiv de evaluările și avizele unor organisme europene specializate.

România ar putea lua decizia finală de investiție pentru prima sa centrală nucleară cu reactoare modulare mici (SMR) – proiect RoPower Nuclear SA, dezvoltat împreună cu americanii de la NuScale pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune din Doicești – abia după obținerea avizelor instituțiilor europene competente, pe lângă evaluările tehnice și documentația din etapa FEED Faza 2, în contextul în care NuScale a menționat posibilitatea unei amânări a termenului până în 2027.

Anunțul Nuclearelectrica survine pe fondul declarațiilor recente ale CEO-ului NuScale, John Hopkins, privind posibilitatea ca România să amâne până în prima parte a lui 2027 decizia finală de investiție pentru proiectul de la Doicești. Compania precizează că finalizarea etapei FEED Faza 2 va furniza date esențiale pentru evaluarea fezabilității, iar FID va depinde atât de documentația livrată de parteneri în condițiile convenite, cât și de aprobările organismelor europene de specialitate.

În comunicatul transmis, Nuclearelectrica precizează:

„Obiectivul contractului FEED Faza 2 este de a avansa demersurile inițiate în etapa FEED Faza 1 și de a oferi date suplimentare legate de fezabilitatea proiectului, care să se constituie în ipotezele adoptării unei decizii de investire (FID). La finalul derulării FEED Faza 2, SN Nuclearelectrica SA va informa acționarii și investitorii cu privire la rezultatele FEED 2, decizia de investire fiind condiționata semnificativ de livrarea de către partenerii în proiect a documentației aferente, cu respectarea calități, costurilor și altor elemente ale cadrului legislativ aplicabil și măsurilor de sprijin guvernamental.

De asemenea, în ceea ce privește adoptarea unei decizii de investire (FID), ulterior finalizării FEED Faza 2, menționăm că, similar dezvoltării Proiectului Unităților 3 și 4 (de la centrala nucleară Cernavodă – n.r.), adoptarea FID depinde, în conformitate cu legislația în vigoare, și de organismele europene în domeniu”.

Tratatul Euratom prevede că operatorii din domeniul nuclear trebuie să comunice Comisiei Europene proiectele de investiții pentru instalații noi, înlocuiri sau transformări majore, conform criteriilor stabilite de Consiliu la propunerea Comisiei.

Ministerul Energiei, care controlează Nuclearelectrica, a explicat anterior, în contextul proiectului Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, cum se aplică acest cadru legislativ: