În schimb, Nicușor Dan a atras atenția asupra unei probleme importante: impactul rețelelor de socializare asupra copiilor și necesitatea de a stabili o limită de vârstă pentru accesul acestora.

Șeful statului a susținut că ar exista motive de îngrijorare în privința utilizării platformelor online de către minori. În opinia sa, pentru copiii până la o anumită vârstă, rețelele de socializare nu au efecte benefice.

Rămâne însă de clarificat unde ar trebui să intervină statul pentru a proteja minorii și ce măsuri sunt cele mai potrivite, iar această chestiune ar trebui să facă obiectul unei dezbateri ample la nivelul societății.

„Mai degrabă nu (trebuie interzis – n.red.) în momentul acesta. E o discuție asupra vârstei, dacă pentru copii până la o anumită vârstă rețelele nu sunt bune. Aș spune că nu sunt bune. Unde este limita, unde intervine statul pentru protecția minorilor, aici e o discuție care trebuie să aibă în societate. Referitor la combaterea dezinformării de către stat nu este optimă. Nu o fac suficient de repede și sistematic”, a spus Nicușor Dan la Digi24.

Referindu-se la modul în care statul gestionează combaterea dezinformării, Nicușor Dan a precizat că această activitate nu se desfășoară în mod optim. Ritmul este lent, iar acțiunile nu sunt suficient de sistematice pentru a contracara rapid efectele campaniilor de manipulare sau răspândirea informațiilor false.

În același context, a fost menționată și inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron, care a propus interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Nicușor Dan a apreciat că și în România este necesară o dezbatere serioasă pe această temă, pentru a găsi soluții echilibrate între libertatea de utilizare a internetului și protecția minorilor.

„Categoric trebuie să avem dezbaterea asta în societate (n.red. interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani)”, a mai spus șeful statului.

Amintim că Macron a lansat o propunere radicală la nivel european: blocarea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale.

Macron a susținut că această măsură ar fi un răspuns ferm în fața creșterii cazurilor de violență în școli și pe străzi, un fenomen pe care îl consideră a fi alimentat de mediul online.