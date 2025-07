Compania de stat Nuclearelectrica, responsabilă de operarea centralei nucleare de la Cernavodă, a primit recent vizita președintelui Adunării Naționale a Republicii Coreea. În cadrul întâlnirii, accentul a fost pus pe colaborarea cu Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) în două inițiative esențiale: modernizarea Unității 1 de la Cernavodă și realizarea primei instalații de detritiere din România.

Cu prilejul vizitei, directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, a evidențiat relevanța parteneriatului cu KHNP în cadrul celor două proiecte majore.

Pe lângă modernizarea reactorului, un alt demers prioritar dezvoltat în cooperare cu partea coreeană este construcția unei instalații de detritiere, menită să optimizeze performanțele de mediu și să întărească rolul României ca actor regional important în tehnologia nucleară avansată.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a informat că proiectul de retehnologizare a Unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă a obținut recent acordul de mediu, un pas esențial pentru derularea lucrărilor. În același context, oficialul a estimat că, într-un interval de aproximativ 18 luni, România va integra în rețeaua energetică națională o capacitate suplimentară de 1500 de megawați, ceea ce înseamnă peste 20% din consumul mediu zilnic al țării.

Bogdan Ivan a făcut referire și la implicarea fostului ministru Sebastian Burduja, apreciind poziția fermă pe care acesta a avut-o față de organizațiile non-guvernamentale care s-au opus anumitor proiecte din domeniul energetic. Totodată, Ivan a menționat că nu va susține demersuri ce ar putea afecta mediul, dar va promova investițiile considerate sigure din punct de vedere ecologic de către specialiști, subliniind importanța asigurării unei surse accesibile și rapide de energie.

Ministrul a oferit și o perspectivă asupra contribuției concrete pe care noile investiții o vor aduce în perioada imediat următoare:

El a adăugat că această estimare se bazează pe evoluția proiectelor aflate în desfășurare, atât din sectorul public, cât și din cel privat.

„Am făcut o proiecție pe următorul an și jumătate și în ritmul în care am făcut programarea pe progres financiar și progres fizic, într-un an și jumătate, public plus privat, o să aducem în sistemul Energetic național 1500 de megawați, ceea ce reprezintă aproape 20-22% din ceea ce consumăm noi în medie în fiecare zi în România.”