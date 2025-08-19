Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a transmis un semnal de alarmă privind proiectul Guvernului care prevede majorarea plafonului pentru contribuția la sănătate (CASS) aplicată veniturilor din activități independente, de la 60 la 90 de salarii minime brute. Organizația avertizează că măsura ar afecta grav stabilitatea fiscală și ar contraveni principiilor fundamentale de echitate, proporționalitate și predictibilitate.

UNBR amintește că plafonul CASS a fost deja modificat în urmă cu doi ani, fiind ridicat de la 24 la 60 de salarii minime. La acel moment, schimbarea a fost prezentată ca parte a unui pachet menit să asigure sustenabilitatea financiară a statului pe termen lung.

„Această povară, deși dificilă, a fost acceptată în ideea că va rămâne stabilă. O nouă creștere, după doar doi ani, transmite însă un semnal de instabilitate și lipsă de predictibilitate fiscală”, atrage atenția organizația profesională.

De asemenea, UNBR critică faptul că Executivul nu a purtat discuții prealabile cu profesiile vizate.

„Fiecare profesie are propriile dificultăți. Lipsa dialogului face ca aceste realități să nu fie luate în calcul, iar deciziile să fie adoptate fără o fundamentare solidă”, se arată în poziția transmisă public.

Avocații susțin că noua formulă de calcul ar crea dezechilibre majore în sistemul fiscal:

Povară disproporționată: pentru alte tipuri de venituri plafonul rămâne la 24 de salarii minime, ceea ce plasează profesiile independente într-o situație dezavantajată.

Inechitate și discriminare: toți contribuabilii beneficiază de același pachet de servicii medicale, însă cei care lucrează pe cont propriu ar fi obligați să plătească mult mai mult.

Acces limitat la servicii esențiale: creșterea costurilor va conduce inevitabil la majorarea onorariilor, reducând accesibilitatea serviciilor avocațiale pentru cetățenii cu venituri mici și medii.

UNBR a înaintat un memoriu privind proiectul de lege care vizează modificarea art. 170 alin. (1) din Codul fiscal, adresat Guvernului – în atenția Prim-Ministrului –, Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, precum și președinților celor două Camere ale Parlamentului și grupurilor parlamentare. Documentul, adoptat de Comisia Permanentă a UNBR, detaliază motivele pentru care această propunere legislativă contravine principiilor de stabilitate legislativă, echitate fiscală și acces liber la justiție.

UNBR cere Guvernului să renunțe la proiectul de majorare și să păstreze plafonul actual de 60 de salarii minime brute, considerat singura opțiune prin care pot fi menținute echitatea fiscală, stabilitatea legislativă și accesul liber la justiție. În același timp, organizația își reafirmă disponibilitatea pentru un dialog real cu autoritățile, astfel încât politicile fiscale să fie fundamentate pe interesul public și nu împotriva celor care servesc societatea.