Potrivit Guvernului, întrevederea dintre premier și procurorul general a avut ca punct central reforma pensiilor din magistratură, parte din cel de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale.

Au fost analizate aspecte esențiale precum creșterea graduală a vârstei de pensionare, stabilirea unor perioade de tranziție și revizuirea formulei de calcul a pensiei. Dialogul s-a concentrat pe găsirea unui echilibru între nevoile sistemului și imperativele bugetare.

Totodată, premierul și procurorul general au discutat despre necesitatea unui cadru salarial stabil pentru magistrați, îmbunătățirea condițiilor de lucru și soluții pentru volumul mare de dosare gestionate de instanțe și parchete. Executivul a subliniat că această întâlnire face parte dintr-un proces mai larg de consultări instituționale pe tema reformei justiției.

„Astăzi, 19 august, premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu procurorul general al României, Alex Florin Florenţa. Discuţiile au vizat temele majore de reformă din sistemul judiciar, în special reforma pensiilor din magistratură, inclusă în cel de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale. Printre aspectele analizate s-au aflat creşterea graduală a vârstei de pensionare, stabilirea unor perioade de tranziţie pentru implementarea modificărilor, precum şi ajustarea formulei de calcul a pensiilor”, a transmis Guvernul.

Cu o zi înainte, premierul Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanți ai asociațiilor profesionale din sistemul judiciar. Printre aceștia s-au numărat delegați ai Asociației Magistraților din România, Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, Asociației Procurorilor din România și ai Asociației Forumului Judecătorilor.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Magistratul Bogdan Pîrlog, reprezentant al Asociației Inițiativa pentru Justiție, a calificat întâlnirea drept una formală, fără conținut real.

Potrivit acestuia, fiecare parte și-a exprimat punctul de vedere fără ca discuțiile să se concretizeze în propuneri sau modificări reale ale proiectului.

Pîrlog a susținut că proiectul guvernamental privind pensiile nu oferă soluții reale și a descris demersul ca o „diversiune” menită să liniștească opinia publică. În opinia sa, consecințele sociale ale unei reforme dezechilibrate vor fi suportate în cele din urmă de cetățeni.

Magistratul a atras atenția asupra stării critice a sistemului judiciar, care, în lipsa unor reforme serioase și bine fundamentate, riscă un colaps funcțional.

Potrivit lui Pîrlog, problemele reale — precum resursele umane, condițiile de muncă sau volumul de activitate — nu sunt abordate corespunzător. Mai mult, evaluarea legilor justiției, angajament asumat în dialogul cu Comisia Europeană, întârzie de peste un an.

Magistrații prezenți la discuții au transmis că măsurile impuse fără un dialog real și fundamentare tehnică riscă să destabilizeze sistemul, afectând inclusiv calitatea actului de justiție. Din perspectiva lor, reforma trebuie să fie echilibrată, sustenabilă și ancorată în realitatea din instanțe.