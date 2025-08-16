Toni Neacșu susține că această măsură contravine jalonului 215 din PNRR, care prevede interdicția de a institui noi pensii speciale. El consideră că decizia Guvernului reprezintă o formă de mită politică acordată judecătorilor constituționali pentru a facilita adoptarea fără opoziție a pachetelor de austeritate, chiar și atunci când acestea ar putea ridica probleme de constituționalitate.

Conform explicațiilor sale, Guvernul a justificat separarea prin imposibilitatea de a obliga judecătorii CCR să iasă la pensie la vârsta de 65 de ani. Avocatul arată însă că, în realitate, privilegiile membrilor CCR permit obținerea unei pensii speciale chiar și după o singură zi de mandat, cumulată cu salariul, fără a exista condiții minime de vârstă sau perioade clare de contribuție la sistemul public de pensii.

Acest mecanism este, în fapt, un privilegiu financiar mascat sub denumirea de pensie, menit să dubleze veniturile judecătorilor pe durata mandatului și să le asigure beneficii consistente ulterior.

„O altă minciuna a Guvernului Bolojan. Îmi e milă de doamna Ioana Ene Dogioiu, pe care o apreciez ca fost jurnalist pentru materialele ei documentate despre justiție, că trebuie să mintă in public”, a scris avocatul pe Facebook.

El reamintește că aceste avantaje au fost introduse în legislație în anul 2018, pentru a extinde dreptul la pensie și către judecătorii CCR care nu proveneau din magistratură, cum este cazul unor membri cu cariere anterioare în notariat sau în administrație. În acel moment, toate condițiile privind vechimea, modul de calcul și actualizarea pensiei erau aliniate cu cele aplicabile magistraților, ceea ce justifica includerea judecătorilor constituționali în același regim.

Separarea actuală are ca unic scop menținerea neatinsă a privilegiilor CCR, în timp ce restul pensiilor speciale sunt vizate de reformă. Avocatul descrie această situație ca pe un schimb politic: protejarea statutului privilegiat al judecătorilor CCR în schimbul susținerii unor măsuri legislative controversate.

„Și aș mai spune ceva: prin decuplarea pensiilor CCR de cele ale magistraților, Guvernul practic creează o noua pensie (super) specială în România. Indiferent ce reforme faci pensiilor magistraților, chiar dacă le elimini integral caracterul special, cele ale judecătorilor CCR vor rămâne de sine stătătoare. Or, una din condițiile esențiale din jalonul 215 din PNRR este de a nu se înființa noi pensii speciale”, a subliniat Neacșu.

El a enumerat principalele beneficii de care se bucură judecătorii constituționali:

pensia specială reprezintă 80% din venitul brut la care se adaugă sporurile, ceea ce în practică înseamnă aproximativ 150% din indemnizația netă;

vârsta de pensionare nu este limitată prin prag minim, condiția fiind o vechime juridică de 25 de ani, ceea ce permite pensionarea chiar de la 47 de ani;

pe durata mandatului, judecătorii CCR dobândesc automat dreptul la pensia specială;

pensiile aflate în plată pentru foștii judecători se actualizează permanent în raport cu salariile curente ale membrilor CCR;

pensia se cumulează cu indemnizația, ceea ce permite ca un judecător să fie simultan pensionar și activ;

la finalul mandatului, fiecare primește o compensație financiară echivalentă cu șase indemnizații nete, aproximativ 250.000 de lei;

în cazul în care un membru CCR are deja o pensie la începerea mandatului, aceasta este recalculată automat la nivelul mai avantajos al pensiei speciale după prima zi de mandat.

Toni Neacșu consideră că păstrarea acestor privilegii financiare pentru judecătorii CCR contravine angajamentelor asumate prin PNRR și reflectă o strategie politică menită să mențină sprijinul instituției pentru inițiativele legislative ale Guvernului.

„Cum spuneam in postarea de azi, nu poate fi decât mită acordată pentru a se asigura trecerea nestingherita a legilor de austeritate, indiferent cât de absurde constituțional or fi ele”, a conchis acesta.

