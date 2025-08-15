Legislația în vigoare, respectiv Legea 61/1991, modificată și actualizată, stabilește reguli clare pentru menținerea ordinii și liniștii publice, iar nerespectarea acestora constituie contravenție.

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis că sintagma „în mediul urban” este neconstituțională, ceea ce înseamnă că amenzile pentru tulburarea liniștii se aplică atât în orașe, cât și în mediul rural.

Astfel, organizarea de petreceri private sau folosirea aparaturii muzicale la intensitate ridicată, care tulbură liniștea locuitorilor, poate fi sancționată indiferent de locație. Această regulă se aplică inclusiv pentru corturi, alte amenajări temporare sau spații neacoperite situate în apropierea imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social.

De asemenea, sancțiuni sunt prevăzute pentru persoanele care produc zgomote prin orice aparat, obiect sau instrument muzical la volum mare, fie în localurile sau sediile persoanelor juridice, fie în locuințe sau în imediata vecinătate a acestora. Amenzile pot fi aplicate indiferent de ora desfășurării evenimentului, ceea ce subliniază că legea protejează liniștea cetățenilor în permanență.

Valoarea amenzilor pentru încălcarea acestor norme poate ajunge până la 3.000 de lei. Această măsură are rolul de a descuraja organizarea de petreceri zgomotoase și de a proteja comunitatea, menținând un echilibru între dreptul la distracție și dreptul la liniște al vecinilor.

Aplicarea sancțiunilor nu se limitează doar la orașe, ci vizează orice spațiu locuit, ceea ce face ca legislația să fie uniformă și eficientă pe întreg teritoriul României.

Conform Noului Cod Rutier 2025, pot fi amendați și șoferii care circulă cu muzica la volum ridicat. Potrivit articolului 100, alineatul 1, punctul 10, folosirea instalațiilor de sonorizare la intensitate mare poate fi amendată cu sume între 810 și 1.012 lei. Contravenția intră în clasa a II-a de sancțiuni, ceea ce implică aplicarea a până la 5 puncte de penalizare.

Reglementările prevăd și posibilitatea cercetării penale dacă are loc un accident provocat de neatenția generată de volumul ridicat. Chiar și fără un incident, repetarea faptei poate duce la suspendarea permisului pentru 30 de zile.

Autoritățile explică faptul că muzica la intensitate mare poate împiedica perceperea semnalelor sonore din trafic, cum ar fi sirenele ambulanțelor, ale pompierilor, claxoanele sau avertismentele altor șoferi. Vezi aici mai multe detalii.