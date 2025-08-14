De ani buni, Minivacanța de Sfânta Maria marchează punctul culminant al sezonului în Mamaia și Constanța. Este o tradiție ce adună comunitatea locală și vizitatori din toată țara, într-o atmosferă de sărbătoare și bucurie. Hotelurile, restaurantele și organizatorii de evenimente sunt pregătiți să primească fiecare oaspete și să-i ofere experiențe memorabile.

Dimineața de 15 august va începe poetic, cu un moment unic: pe plaja ZooM Beach din Mamaia, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” va cânta la răsărit. Vocile inconfundabile ale corului vor întâmpina primele raze ale soarelui, creând un cadru sonor și vizual de o frumusețe rară.

Seara, în Piațeta Cazino din Mamaia, publicul va trăi trei nopți consecutive de muzică live, cu acces liber:

• 15 august, ora 20:00 – Nicoleta Oancea, Connect-R

• 16 august, ora 20:00 – Ionuț Galani, Ștefan Bănică Jr.

• 17 august, ora 20:00 – Alexandra Ungureanu, Horia Brenciu & HB Orechestra

„Sfânta Maria este, pentru Mamaia, un adevărat fenomen. Devenită tradiție, această minivacanță atrage oameni din toate colțurile țării, dar și din afara granițelor. Mamaia știe să primească și să răsfețe – de la primele ore ale dimineții, până noaptea târziu, când muzica și dansul devin limbaj universal. Evenimentele din Piațeta Cazino sunt cadoul nostru pentru turiști și pentru localnici, pentru că Mamaia este a tuturor celor care o iubesc”, transmite George Măndilă, președinte OMD Mamaia Constanța.

Iar pentru cei care vor să continue distracția dincolo de marile concerte, Piațeta Rex – Scena Arlecchino devine, în perioada 15–17 august, locul unde spectacolul, istoria și joaca se întâlnesc într-un program zilnic dedicat întregii familii.

15–17 august | 09:00 – 13:00 și 17:00 – 23:00

Expoziție interactivă cu dinozauri în mărime naturală, prezentări tematice și zone foto.

Joi, 15 august și Duminică, 17 august | 18:00 – 20:00

Demonstrații de luptă, prezentarea echipamentelor și armamentului autentic, scene din Antichitate, Evul Mediu, secolul XIX, Primul și Al Doilea Război Mondial, viața civilă și militară reconstituită în detaliu.

Vineri, 16 august și Sâmbătă, 17 august | 20:15 – 22:30

Momente interactive pentru cei mici: teatru de păpuși, animație, ateliere creative și jocuri.

În minivacanța de Sfânta Maria, Mamaia își trăiește nopțile în ritm de festival, în cluburile sale emblematice. Zona exclusivistă a plajei – Loft, Nuba, Fratelli – devine punctul de întâlnire al celor mai cunoscuți artiști, DJ și animatori, oferind petreceri memorabile până la răsărit.

• Vineri, 15 august – HVMZA, Loredana, Emil Vergo, Arasy

• Sâmbătă, 16 august – Irina Rimes, Goldcher, Arasy

• Duminică, 17 august – Los Dias de Palomas cu Daniel Puccio, Felix, AFGO, Lemon

• Vineri, 15 august – DJ set special Naomi Campbell & Wolfram – pentru prima dată în România, supermodelul care a cucerit podiumurile lumii aduce un show de DJ exclusiv, cu vibe-ul select al marilor petreceri internaționale. Un mix rar de glamour, energie și ritmuri deep care se simt până în suflet.

• Duminică, 17 august – Marco Carola, titanul techno din Napoli, unul dintre cei mai respectați DJ ai planetei, cap de afiș la cele mai mari festivaluri și rezident legendar în Ibiza. Maestru al seturilor-maraton, vine cu un sound hipnotic ce transformă noaptea în dimineață, alături de Mahony și Vizan.

Mamaia își completează astfel oferta culturală și de divertisment cu un calendar de evenimente nocturne de talie internațională, confirmându-și statutul de destinație unde distracția nu se oprește niciodată.

În paralel, Constanța celebrează Ziua Marinei Române (11–15 august) cu expoziții marinărești, ateliere de scufundări, ceremonii și demonstrații navale. Punctul culminant este pe 15 august, cu exercițiul naval FNR 25.10 și retragerea cu torțe pe faleză și în Piața Ovidiu. Sărbătoarea include și artificii de zi, concertul „Nu mai plânge, baby” (Corina Sîrghi & Toma Dimitriu Group) pe faleza Cazinoului și focuri de artificii care vor încheia seara spectaculos.

OMD Mamaia Constanța este o asociație de utilitate publică, înființată pentru managementul, promovarea și dezvoltarea unitară a destinației Mamaia–Constanța. Reunind autorități locale, operatori din turism și reprezentanți ai comunității, organizația are rolul de a implementa strategii integrate de marketing și dezvoltare, de a coordona calendarul de evenimente și de a consolida poziția destinației pe piața turistică națională și internațională.