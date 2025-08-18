CANDIDAȚI CALIFICAȚI – SECȚIUNEA SOLIȘTI VOCALI:

Vasiloiu Alexandra

Cârlugea Larisa-Daniela

Chelba Andrei-Nicolae

Țîrdea Ștefan-Bogdan

Costea Maria Daria

Ghile Alice-Olivia

Popa Bianca-Diana

Vlad Robert-Daniel

Popescu Simona Florentina

Delia Gandore

Mircea Ana-Maria

Buzurin Roberta

Moisă Grigorie

Din Ilinca

Cotîrlă Cosmin-Vasile

Bertea Delia-Valentina

CANDIDAȚI CALIFICAȚI – SECȚIUNEA SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI:

Ciaușu Cristian Andrei

Nae Ioan Valeriu

Sărbușcă Alexandru Cristian

Tudor Mihai Mădălin

Vîrciu Tudor Ciprian

Vasile Daria-Teodora

Acești tineri interpreți vor reprezenta cu mândrie folclorul românesc, aducând în fața publicului cântece și momente instrumentale autentice, cu respect pentru tradiție și cu emoția generației lor.

Organizatorii festivalului reamintesc că sunt deschise înscrierile pentru acreditările de presă, iar jurnaliștii și instituțiile media interesate se pot înregistra pe site-ul oficial: www.festivaluldelamamaia.ro.

Despre festival

Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc – Mamaia, organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate folclorului autentic din România, reunind artiști consacrați și tineri talentați din toate regiunile țării. Ediția 2025 promite momente de neuitat, în care tradiția și cultura populară vor străluci pe scena de la malul mării.

Locație: Piațeta Perla, Mamaia

Perioada desfășurării: 27 – 29 august 2025, începând cu ora 19:00

Bilete: iabilet.ro