Din cuprinsul articolului Distracția continuă în Mamaia

Dacă în alte stațiuni vacanța s-a încheiat, la Mamaia distracția continuă! Stațiunea dovedește încă o dată că este destinația numărul unu de vacanță din România, iar acest weekend confirmă că sezonul estival nu s-a închis: energia, evenimentele și experiențele memorabile sunt în plină desfășurare.

Între 19 și 21 septembrie, Mamaia a devenit capitala motorsportului și a distracției de pe litoral, găzduind Mamaia Rally Show 2025 în zona cluburilor Fratelli/Nuba/Loft – cel mai spectaculos eveniment automobilistic al anului. OMD Mamaia Constanța este partener oficial al manifestării și susține organizarea sa ca parte a strategiei de prelungire a sezonului estival și de promovare a litoralului românesc.

Adrenalină și festival, la malul mării

Pe parcursul acestor trei zile, pasionații de viteză, dar și publicul larg, trăiesc un spectacol unic:

peste 6.000 de cai putere la start,

mașini de competiție evaluate la 4 milioane de euro,

un mixt macadam + asfalt cu anvelope speciale și 3 săritori artificiale,

600 de treceri și peste 1.800 de sărituri,

20 de piloți de top internaționali din România, Spania, Italia, Austria, Bulgaria și Turcia,

un palmares comun de 230 de titluri mondiale, europene și naționale.

Evenimentul nu se rezumă doar la motorsport. Atmosfera este completată de un adevărat festival: food trucks cu preparate variate, muzică, zonă pentru copii și activități pentru întreaga familie.

Programul Mamaia Rally Show 2025

Sâmbătă, 20 septembrie (astăzi)

10:00 – 12:00 – Antrenamente libere

17:00 – 19:00 – Heat 1 / Etapa de concurs

20:00 – 22:00 – Heat 2 / Etapa de concurs

22:00 – Mamaia Rally Show Party @ La Nueva Cucaracha

Duminică, 21 septembrie

10:00 – 12:00 – Antrenamente libere

12:30 – 14:30 – Heat 3 / Etapa de concurs

15:30 – 17:30 – Sferturi, semifinale și marea finală

18:00 – Festivitatea de premiere @ Mamaia Rally Village

Accesul publicului este gratuit, atât la competiții, cât și la petrecerile oficiale de la “La Nueva Cucaracha”. În plus, spectatorii beneficiază de Mamaia Rally Bus, un serviciu de transport gratuit, disponibil din 30 în 30 de minute pe traseul City Park Mall – Dobrogea – Hotel Central – Hotel Siret – Mamaia Rally Village.

George Măndilă, președintele OMD Mamaia Constanța, subliniază:

„La Mamaia valurile de distracție continuă! Prin Mamaia Rally Show demonstrăm că stațiunea rămâne vie, vibrantă și atractivă până târziu în toamnă. Este un eveniment spectaculos care aduce împreună pasiunea pentru motorsport și spiritul de festival de pe litoral. Îi așteptăm pe toți românii să vină la Mamaia în acest weekend și să trăiască emoția unică a acestei competiții.”

Astfel de evenimente confirmă că Stațiunea Mamaia are ce oferi în orice moment al anului, oferind turiștilor motive reale să revină și să se bucure de litoral chiar și în septembrie.

OMD Mamaia Constanța își reafirmă rolul de promotor al stațiunii și al orașului Constanța ca destinații turistice de top, atât pe plan național, cât și internațional. Prin susținerea unor evenimente majore, organizația contribuie la prelungirea sezonului, diversificarea ofertei și consolidarea imaginii Mamaiei ca destinație modernă, activă și mereu surprinzătoare.