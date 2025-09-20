România intră în istoria sportului ecvestru mondial, găzduind în premieră Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret.

Competiția se desfășoară între 18 și 21 septembrie 2025, la Buftea. Evenimentul reunește peste 30 de națiuni și cei mai buni sportivi ai lumii, promițând un spectacol de clasă internațională.

Caii de competiție au aterizat la Otopeni cu avioane cargo specializate, o imagine impresionantă care a confirmat în sfârșit prestigiul României pe harta sportului ecvestru mondial. Printre echipele care și-au transportat caii pe calea aerului se numără Emiratele Arabe Unite și Bahrain, țări cu tradiție și rezultate de top în această disciplină.

Pentru a face posibilă desfășurarea evenimentului, Federația Ecvestră Română a derulat proceduri complexe la nivelul Comisiei Europene, obținând autorizarea pentru transportul aerian al cailor de competiție. Astfel, România se alătură unui grup restrâns de state europene – Germania, Olanda, Belgia și Marea Britanie – care dețin această capacitate logistică.

La Buftea a fost amenajat un adevărat „oraș al sportului”, cu terenuri, infrastructură temporară, zone pentru cai, sportivi și spectatori, toate construite cu profesionalism și pasiune.

Marilena Mladin, președintele Federației Ecvestre Române, a transmis că evenimentul reprezintă mai mult decât o competiție, fiind dovada că România are energia, pasiunea și resursele necesare pentru a organiza evenimente de talie mondială și o oportunitate unică pentru tinerii sportivi de a arăta lumii ospitalitatea și forța țării.

„Vă invit să fiți alături de echipa noastră și să trăiți emoția acestui Campionat Mondial, aici, acasă, la Buftea. Acest campionat nu este doar o competiție. Este dovada că România are energia, pasiunea și resursele necesare pentru a organiza evenimente de nivel mondial, o șansă unică pentru tinerii noștri sportivi și o ocazie de a arăta lumii ospitalitatea și forța României. (…) Este cel mai mare eveniment ecvestru pe care Federația Ecvestră Română l-a organizat vreodată de la înființarea sa în 1930. Este o recunoaștere a muncii noastre de niște ani de zile în care am arătat că putem să fim un partener de încredere. Am căpătat vizibilitatea internațională și atunci am avut și credibilitatea că putem să organizăm acest campionat”, a declarat Marilena Mladin.

Anduranța ecvestră, disciplină ce combină rezistența fizică, forța mentală și respectul pentru cal, aduce în fața publicului trasee de până la 120 sau 160 de kilometri, un adevărat test al spiritului de echipă și al performanței de vârf.

Înaintea spectacolului ecvestru de la Buftea, a avut loc un adevărat show pe pista aeroportului Henri Coandă. Unul dintre cele mai mari avioane din lume a aterizat la București având la bord persoane importante din cadrul Caselor Regale ale țărilor arabe, dar și cai de milioane!

„Am primit o solicitare din partea Emiratelor Arabe în care ne cereau sprijin de a obține o parcare pentru un Boeing 777 care ateriza la București cu caii Emiratelor Arabe și nu găseau cumva rezolvarea ca peste noapte să avem acest avion parcat. Nici nu știam dacă să râd, să plâng… Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că sunt niște lucruri care sunt atât de importante, atât de mari”, a explicat Marilena Mladin.

Din punct de vedere organizatoric, românii au avut de făcut față unor mari provocări.

„Ușor n-a fost, trebuie să recunosc. Am avut momente în care, cu toții, am fost tensionați. Am încercat, cumva, să păstrez un echilibru, să înțeleg pe fiecare în parte. Am încercat, în primul rând, să mă gestionez pe mine. Am avut momente în care poate că nu ne-am înțeles cel mai bine, dar, la final, am ieșit cu o voință și cu niște realizări. Chiar vreau să le mulțumesc foarte mult pentru că acești oameni nu sunt organizatori de meserie, pentru că, până la urmă, organizator de evenimente este în sine, reprezintă o meserie. Iar acești oameni care au înțeles că trebuie să fie aproape de federație, pentru că noi suntem totuși o federație mică, suntem cu puțini angajați, au înțeles să fie alături de noi și le mulțumesc foarte mult. Ne-am împărțit sarcinile pe partea tehnică, cei care au practicat sau practică disciplina anduranță, pe partea de organizare, acreditări, hoteluri, transferuri, catering, multe scene, corturi pentru veterinari, boxele mobile, foarte multe detalii care sunt specifice sportului nostru. Acum chiar ne-am îmbrățișat, pentru că, până la urmă, bucuria este mult mai mare decât toate acele frustrări la un moment dat, că nu ne ies lucrurile, dar ne ies și ne vor ieși până la final”, a adăugat șefa Federației.

Sportivii și caii care fac parte din lotul extins al Românie la acest Campionat Mondial sunt:

Baliș Daniel Ioan – Everta

Baliș Diego Leon – Zagira (G XIX-35)

Bancioiu Ianna – Wiki on Ice

Berevoianu Sofia Elena – Lady in Red

Cosma Ana Iarina – Fedro dei Laghi și Tabal du Courtisot

Cristache Andreea Alina Beatrice – Amani de Pawi

Lujerdean Raul Alexandru – Altair

Popescu Mihai Tiberiu – Chimura

Savin Mario George – Shaman