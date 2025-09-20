Potrivit unui raport Henley & Partners, Costa Rica a înregistrat o creștere de 76% a numărului de milionari străini, clasându-se pe locul șase la nivel global. Mulți dintre aceștia aleg să petreacă jumătate de an aici, atrași de calitatea vieții și infrastructura de lux.

Investițiile imobiliare, mai ales în zonele de coastă, au explodat. Prețurile locuințelor au crescut puternic, ceea ce a impulsionat economia locală, dar a dus și la majorarea costului vieții pentru populația autohtonă.

Specialiștii de la Offshore Protection notează că, deși Costa Rica nu este un paradis fiscal „pur”, oferă stimulente comparabile cu Elveția. Țara nu percepe taxe pe câștigurile obținute în străinătate, iar cota maximă de impozit pe venit este de doar 25%. În plus, nu există impozit pe moșteniri.

Andrew Amoils, analist la New World Wealth, a explicat că această combinație de taxe reduse și confidențialitate bancară atrage investitori și persoane cu averi mari. În plus, Costa Rica oferă și un sistem de „vize de aur”, prin care străinii pot obține rezidență dacă investesc cel puțin 150.000 de dolari în imobiliare.

Noile generații de investitori, inclusiv criptomilionarii, au descoperit și ele avantajele Costa Ricăi. Mulți tineri înstăriți se mută în localități de coastă precum Santa Teresa, supranumită „Silicon Beach”. Aici, proprietățile de pe prima linie la plajă sunt imposibil de găsit, cererea depășind cu mult oferta.

Expații nu sunt doar pensionari, ci și „semi-pensionari”, oameni care nu mai lucrează activ în companiile lor, dar care își administrează investițiile de la distanță, beneficiind de un trai confortabil.

Deși a intrat și a ieșit de pe lista paradisurilor fiscale a OCDE, Costa Rica rămâne un pol de atracție pentru cei cu averi mari. Țara considerată sigură, are cartiere de lux bine dezvoltate și un nivel de trai ridicat în comparație cu alte state din America Latină.

Pe lângă milionari străini, Costa Rica a devenit și un loc de refugiu pentru români implicați în dosare de corupție. Regimul de vize și posibilitatea de a cere azil politic au făcut ca persoane ca Elena Udrea și Alina Bica să își caute aici adăpost.

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, condamnată în 2018 la șase ani de închisoare, a fugit în Costa Rica, unde a cerut azil politic. A fost arestată de Interpol, dar eliberată după ce România a retras cererea de extrădare. În 2019 s-a întors în țară.

Alina Bica, fost procuror-șef DIICOT, condamnată la patru ani de închisoare, a ales aceeași cale. A aplicat pentru statutul de refugiat politic în Costa Rica, însă ulterior a fugit din țară și a fost arestată în Italia, în 2020.

Pe lângă avantajele fiscale, locuitorii străini sunt atrași de plaje, păduri tropicale și biodiversitate. Această combinație explică de ce Costa Rica a devenit în ultimii ani atât „paradisul milionarilor”, cât și refugiu pentru cei care au probleme cu justiția.