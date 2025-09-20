Deputatul PNL Andrei Baciu a depus un proiect de lege care vizează una dintre cele mai frecvente nemulțumiri ale locatarilor de la bloc: banii strânși de asociațiile de proprietari din chirii, reclame sau alte servicii rămân blocați în conturi, în timp ce oamenii trebuie să acopere din propriile buzunare cheltuielile lunare de întreținere. Liberalul susține că această situație trebuie corectată printr-o reglementare mai flexibilă și mai echitabilă.

„Anunț important pentru toți cei care locuiesc la bloc! Dacă blocul vostru are o asociație care obține venituri din închirieri, reclame sau prestări de servicii, am o veste bună pentru voi: am inițiat și depus un proiect legislativ care să permită asociației să folosească acești bani și pentru cheltuielile legate de spațiile comune”, a scris Baciu pe Facebook.

Deputatul a transmis astfel că vrea să ofere o soluție practică pentru comunitățile de la bloc, unde se întâmplă frecvent ca sumele existente în conturi să nu poată fi folosite pentru cheltuieli urgente, deși ar acoperi o parte consistentă din facturile lunare.

În momentul de față, legea permite utilizarea acestor venituri doar pentru reparații și investiții, ceea ce blochează accesul la bani chiar și atunci când există sume importante disponibile.

„Veniturile obținute din chirii, reclame sau servicii pot fi folosite doar pentru reparații. Așa apar blocaje financiare, chiar dacă există bani în cont”, a explicat deputatul.

El a subliniat că această rigiditate legislativă duce la situații absurde: oamenii sunt obligați să suporte costuri suplimentare, deși asociațiile au deja resurse financiare care ar putea acoperi cheltuielile comune.

Proiectul propus de Baciu prevede ca Adunarea Generală a locatarilor să decidă liber cum să fie folosite veniturile: fie pentru reparații și modernizări, fie pentru plata facturilor de întreținere.

„Vei plăti mai puțin (sau vei fi mai puțin afectat de creșterea cheltuielilor comune). Asociațiile nu vor mai sta cu bani blocați, iar comunitatea de la bloc va funcționa mai bine”, a subliniat liberalul.

În opinia sa, noua reglementare ar aduce un plus de echitate și ar responsabiliza locatarii, pentru că aceștia vor avea posibilitatea să decidă direct destinația banilor strânși din diverse activități economice.

Deputatul PNL este convins că schimbarea va aduce mai multă flexibilitate și un echilibru corect între veniturile și cheltuielile asociațiilor.

El a explicat că, în acest fel, comunitățile nu vor mai fi puse în situația de a solicita constant bani suplimentari de la proprietari, în timp ce fondurile deja existente rămân neutilizate.

Baciu consideră că proiectul său pune capăt unei realități „absurde”, care afectează deopotrivă locatarii și buna funcționare a asociațiilor de proprietari.