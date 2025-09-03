Conform regulamentului GDPR, locatarii au dreptul să solicite acces la imaginile video în care apar, iar acestea sunt considerate date personale. Asociațiile de proprietari trebuie să furnizeze copiile solicitate, după ce iau măsuri pentru a proteja datele altor persoane care apar în cadru, prin blurarea sau mascarea fețelor acestora.

Articolul 15 din GDPR prevede că orice persoană poate solicita confirmarea prelucrării datelor sale și obținerea unei copii, ceea ce se aplică inclusiv în cazul imaginilor video din blocuri.

Refuzul asociațiilor de a furniza datele solicitate poate atrage sancțiuni, începând cu avertismentul. În plus, legea interzice publicarea informațiilor personale ale locatarilor pe grupurile de WhatsApp sau alte platforme, dacă nu există un temei legal, ceea ce constituie o încălcare a GDPR și poate fi sancționat cu amenzi.

Comunicatele sau documentele transmise locatarilor trebuie să fie personale, iar dacă sunt considerate de interes pentru toți, datele personale trebuie să fie blurate.

Regulile și procedurile privind prelucrarea datelor personale ale locatarilor sunt detaliate în „Ghidul privind prelucrările de date cu caracter personal efectuate de către asociațiile de proprietari”, elaborat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Acest ghid oferă claritate asociațiilor cu privire la obligațiile lor și ajută la prevenirea practicilor ilegale, precum afișarea datelor la avizier sau folosirea abuzivă a camerelor de supraveghere.

Este permisă instalarea și folosirea camerelor de supraveghere într-o scară de bloc. Totuși, acest lucru se poate face doar cu respectarea unor condiții stricte. Temeiul de prelucrare a datelor trebuie să fie justificat, legat în principal de interesul legitim al asociației: asigurarea siguranței persoanelor sau a bunurilor. Este important ca fiecare asociație să dețină o documentație internă în care acest lucru să fie reflectat. Decizia de a instala un sistem de supraveghere video trebuie luată în cadrul adunării generale a asociației de proprietari.

Instalarea camerelor video trebuie să se limiteze la ceea ce este strict necesar asigurării siguranței persoanelor și bunurilor. Aceasta este considerată justificată la intrările în bloc, nu și la etajele imobilului. În cazul în care sunt instalate camere la fiecare etaj, ANSPDCP recomandă obținerea consimțământului locatarilor, iar aplicarea GDPR se face diferențiat, în funcție de situație. De asemenea, este obligatoriu ca în apropierea zonei unde este instalată camera să fie montată o avertizare care să informeze persoanele despre supravegherea video. Este esențial ca asociația de proprietari sau societatea care se ocupă de instalarea și mentenanța sistemului să limiteze perioada de stocare a imaginilor, de exemplu la 30 de zile.