Fostul ministru al Muncii critică decizia Guvernului de a nu majora salariul minim. Budăi spune că măsura contravine legislației europene, lovește în milioane de angajați și riscă să împingă România spre o criză socială și economică.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a lansat o critică dură la adresa Guvernului condus de Marcel Bolojan, acuzându-l că ia în calcul o decizie cu efecte dezastruoase asupra economiei și populației — înghețarea salariului minim pe economie.

Într-o declarație publicată pe rețelele de socializare, Budăi afirmă că o astfel de măsură ar încălca normele europene și ar afecta grav puterea de cumpărare a celor mai vulnerabili angajați.

„Rămân la convingerea fermă că înghețarea salariului minim este o greșeală enormă atât în plan politic, cât și în plan economic. Îmi fac datoria de a arăta premierului acest lucru înainte de a lua decizia finală. Măcar să fie în cunoștință de cauză! Să nu spună că nu a știut.”, a spus Budăi, subliniind că a dorit să-i transmită premierului consecințele directe ale acestei hotărâri.

Budăi a reamintit că România are obligația de a respecta Directiva (UE) 2022/2041 privind salariile minime adecvate, un act european adoptat în 2022 care stabilește reguli clare pentru asigurarea unui nivel de trai decent pentru toți lucrătorii din Uniunea Europeană.

El avertizează că, dacă Guvernul nu aplică o nouă majorare a salariului minim, țara riscă sancțiuni din partea Bruxellesului.

„Dacă Guvernul nu majorează salariul minim, încalcă Directiva europeană a salariului minim european (Directiva (UE) 2022/2041). Va răspunde domnul premier Bolojan când Comisia Europeană va declanșa procedura de infringement împotriva României? Probabil că nu va mai fi premier la acel moment! Dar domnule premier, parcă erați pro-european… Nu mai sunteți pro-european când trebuie să respectați reglementările europene?”, a scris fostul ministru.

Potrivit acestuia, respectarea legislației europene nu este o opțiune politică, ci o obligație juridică, iar Guvernul riscă să pună România într-o situație delicată la nivelul Uniunii Europene.

În al doilea rând, Marius Budăi contrazice argumentul potrivit căruia majorarea salariului minim ar genera automat creșteri salariale în tot sectorul bugetar. El afirmă că această teorie este falsă, întrucât veniturile demnitarilor și ale altor funcții publice sunt plafonate de ani de zile.

„Este FALS că dacă majorezi salariul minim cresc și alte salarii din sectorul bugetar. Veniturile demnitarilor și ale altor categorii profesionale, care într-adevăr se raportează la salariul minim, sunt plafonate, unele chiar la nivelul din ianuarie 2019! Deci dacă veți îngheța salariul minim, măcar nu mințiți populația!”, a spus fostul ministru.

El a cerut Executivului să adopte o poziție sinceră față de cetățeni și să nu invoce argumente economice nefondate pentru a justifica o decizie politică.

Fostul ministru avertizează că o înghețare a salariului minim ar avea efecte sociale dramatice. Potrivit lui Budăi, peste un milion de angajați s-ar confrunta cu o scădere severă a puterii de cumpărare, ceea ce ar accentua fenomenul sărăciei și ar stimula migrația forței de muncă.

„Asta înseamnă să condamnăm 1 milion de oameni la sărăcie extremă și sărăcia asta extremă vine din munca prost plătită. Ce vor face acești oameni? Fie vor pleca din țară, fie se vor orienta către formule politice radicale, extremiste. Asta ne dorim, domnule premier?”, a întrebat retoric Marius Budăi.

El a reamintit că România a mai trecut printr-o perioadă de prăbușire a salariilor reale, în urma majorării TVA din anii trecuți, iar efectele au fost resimțite la nivelul întregii economii.

„După majorarea TVA am avut cea mai abruptă scădere a salariului real, adică a puterii de cumpărare. Mai mare decât în pandemie!”, a adăugat acesta.

În final, fostul ministru susține că înghețarea veniturilor mici ar avea efecte directe asupra consumului intern, ceea ce ar conduce la încetinirea economiei.

„Înghețarea veniturilor, mai ales în partea de jos, unde avem cea mai mare parte a populației, este o mare eroare economică. Asta înseamnă reducerea consumului, deci încetinirea economiei.”, a explicat Budăi.

El atrage atenția că o economie sănătoasă se bazează pe o clasă de mijloc stabilă și pe angajați care pot susține cererea internă.

În opinia sa, companiile care se opun majorării salariului minim acționează dintr-o perspectivă de scurtă durată și riscă să-și submineze propriul viitor.