În contextul minivacanței școlare de la începutul lunii octombrie, agențiile de turism au anunțat cele mai populare destinații interne pentru familiile care călătoresc alături de copii.

Conform datelor centralizate de platformele de rezervări, Brașov, Bucovina, Sibiul, Delta Dunării și Mamaia ocupă primele cinci poziții în topul celor mai căutate locuri pentru vacanța copiilor din octombrie 2025.

Reprezentanții Travelminit explică faptul că, în ultimii ani, familiile preferă sejururi scurte și activități educative pentru cei mici. „Părinții caută locuri care oferă atât relaxare, cât și experiențe interactive pentru copii – de la ateliere de creație și vizite la ferme, până la trasee tematice sau muzee dedicate celor mici”, au precizat operatorii din turism.

Cele mai multe cereri vizează zonele montane și regiunile cu specific tradițional. Brașovul rămâne cea mai populară alegere, datorită ofertelor variate de cazare și accesului facil la atracțiile din zonă – Poiana Brașov, Castelul Bran sau Dino Parc Râșnov.

Bucovina se află pe locul al doilea, datorită combinației dintre turismul cultural și activitățile în aer liber.

„Tot mai multe familii aleg pensiunile din Bucovina pentru liniște, natură și gastronomie locală. În plus, există tot mai multe oferte care îmbină relaxarea părinților cu activități pentru copii”, arată analiza agențiilor de turism.

Pe locul al treilea se află Sibiul, cu muzeele sale în aer liber și evenimentele pentru copii organizate în perioada toamnei. Urmează Delta Dunării, care continuă să atragă familii dornice de experiențe în natură, și Mamaia, aleasă de cei care profită de vremea încă blândă de la mare.

Specialiștii în turism remarcă o schimbare de comportament în rândul familiilor tinere. În locul concediilor lungi din vară, acestea aleg mai multe mini-vacanțe de 3-4 zile, distribuite pe tot parcursul anului.

„Este un trend care se observă tot mai clar – părinții preferă escapadele de weekend sau city break-urile în țară, care nu presupun costuri mari și pot fi organizate rapid”, afirmă operatorii.

Datele furnizate de platformele de rezervări arată o creștere cu aproximativ 20% a numărului de cereri pentru perioada vacanței din octombrie față de anul precedent. Cele mai multe rezervări au fost făcute online, iar preferința se îndreaptă spre pensiuni și unități de cazare cu facilități pentru copii – locuri de joacă, meniuri dedicate și spații educative.