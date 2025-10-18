Președintele Camerei Deputaților a avut întrevederi cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu lidera grupului S&D din Parlamentul European, Iratxe García Pérez, în cadrul Congresului Partidului Socialiștilor Europeni (PES). Discuțiile s-au concentrat pe viitorul buget al Uniunii Europene și pe rolul României în definirea politicilor europene.

Președintele Camerei Deputaților și liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, participă în perioada 16–18 octombrie la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES), organizat la Amsterdam, eveniment la care iau parte numeroși lideri de centru-stânga din întreaga Europă.

În cadrul reuniunii, Grindeanu a avut o serie de întrevederi bilaterale cu oficiali europeni de rang înalt, temele centrale fiind viitorul buget al Uniunii Europene, investițiile publice și sprijinul pentru coeziunea socială.

Una dintre cele mai importante discuții a fost cea cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, fost premier al Portugaliei. Potrivit unui mesaj publicat de Sorin Grindeanu pe platforma X (fostul Twitter), discuția a vizat modul în care viitorul buget european poate fi orientat mai eficient către nevoile reale ale oamenilor, nu către mecanisme administrative greoaie.

„O întâlnire excelentă cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, pe tema viitorului buget al UE. Bugetul Europei trebuie să fie în folosul cetăţenilor – sprijinind locurile de muncă, fermierii, educaţia, sănătatea şi dezvoltarea locală, nu birocraţia”, a scris Grindeanu.

Grindeanu a subliniat că România sprijină o abordare europeană care prioritizează investițiile productive, crearea de locuri de muncă și reducerea decalajelor între regiunile mai dezvoltate și cele mai puțin prospere.

În opinia sa, viitorul buget trebuie să mențină o viziune echilibrată între dezvoltarea economică și coeziunea socială, evitând reducerea fondurilor pentru sectoarele vitale.

Tot la Amsterdam, Sorin Grindeanu s-a întâlnit și cu Iratxe García Pérez, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European. Discuțiile dintre cei doi au vizat, de asemenea, orientarea viitorului buget european și poziția României în cadrul negocierilor.

„Discuţie productivă cu Iratxe Garcia Perez, despre următorul buget al UE şi rolul României în conturarea unei Europe echitabile şi sociale. Susţinem investiţiile, nu austeritatea”, a transmis Grindeanu.

Liderul social-democrat a reafirmat că România trebuie să promoveze un model de dezvoltare bazat pe investiții publice și pe politici care să protejeze categoriile vulnerabile, nu pe măsuri de austeritate fiscală.