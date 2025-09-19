Polițiștii din Alexandria, județul Teleorman, au ieșit pe teren și au făcut o razie de proporții pentru a verifica bicicliștii, trotinetiștii și pietonii care circulau pe drumurile publice. Rezultatele i-au uimit chiar și pe oamenii legii: aproape 100 de persoane au fost sancționate într-o singură zi.

Oamenii au fost opriți și testați cu etilotestul, iar mulți dintre ei erau sub influența alcoolului. Cei mai mulți erau bicicliști care se plimbau prin oraș, fără să știe că legea interzice consumul de alcool și pentru cei care merg pe două roți.

Potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook TeleormanNews, polițiștii au descoperit nu doar bicicliști băuți, ci și pietoni și trotinetiști care nu respectau regulile de circulație. „Unii habar nu aveau de reguli rutiere, alții erau bine abțiguiți”, se menționează în mesajul publicat pe Facebook.

Autoritățile atrag atenția că, deși nu conduc mașini, astfel de persoane pot deveni un pericol real pe șosele și în zonele pietonale.

Raziile vor continua și în zilele următoare, pentru a preveni accidentele și pentru a-i responsabiliza pe cei care circulă pe drumurile publice. Românii nu trebuie să uite că legea se aplică tuturor participanților la trafic, nu doar șoferilor.

„Trotinetistii si biciclistii, luati la ochi in Alexandria. Politia rutiera a oprit si a sanctionat aproape 100 de biciclisti, trotinetisti si pietoni in oras. Unii habar nu aveau de reguli rutiere, altii erau bine abtiguiti. Acesti indivizi, chiar daca nu sunt in spatele unui volan, sunt destul de periculosi pe sosele, mai ales pe zonele pietonale”, au transmis jurnaliștii din Teleorman în postarea lor.

Bicicliștii care circulă pe drumurile publice trebuie să respecte un set clar de reguli, menite să asigure siguranța lor și a celorlalți participanți la trafic. Potrivit regulamentului de circulație aflat în vigoare în acest moment în România, mersul pe bicicletă sub influența alcoolului este strict interzis, iar cei prinși vor fi sancționați.

Legea prevede și alte obligații. Bicicletele trebuie să fie echipate corespunzător, cu frână funcțională, sonerie și lumini – albă în față și roșie sau reflectorizantă în spate – pentru a fi vizibile pe timp de noapte. Bicicliștii nu au voie să meargă pe trotuare, pe mijlocul carosabilului sau pe aleile destinate exclusiv pietonilor din parcuri. De asemenea, nu este permis să meargă câte doi sau mai mulți în paralel, cu excepția competițiilor sportive.

Regulile interzic și comportamentele periculoase, cum ar fi mersul fără mâini pe ghidon, agățarea de mașini în mers sau transportul altor persoane pe biciclete care nu sunt special prevăzute pentru asta. De asemenea, nu au voie să transporte obiecte voluminoase care ar putea îngreuna manevrarea bicicletei și nici să circule pe autostrăzi sau pe drumurile naționale europene, dacă există rute alternative.

Toate aceste măsuri au scopul de a preveni accidentele și de a menține siguranța pe drumurile publice, atât pentru bicicliști, cât și pentru șoferi și pietoni. Poliția rutieră reamintește că nerespectarea acestor reguli se sancționează și poate duce la amenzi consistente.