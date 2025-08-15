În traficul din România, intersecțiile nedirijate rămân o sursă de confuzie, mai ales în zonele rurale sau în localități mici. Mulți șoferi pornesc de la premisa că, dacă se află pe un Drum Național, au întotdeauna prioritate. Este acest lucru adevărat sau fals?

Codul Rutier 2025 combină criterii privind categoria drumului, tipul vehiculului, direcția de deplasare și condițiile de drum.

Legea prevede clar că pe sectoarele înguste, unde două vehicule nu pot trece unul pe lângă altul, prioritatea se stabilește în funcție de categoria vehiculului. Camioanele au întâietate față de autoturisme, deoarece manevrele de mers cu spatele sau întoarcere sunt mult mai dificile pentru ele.

Vehiculele de transport persoane — autobuze, microbuze — au prioritate absolută în aceste condiții, indiferent de categoria drumului pe care circulă.

„În cazul vehiculelor de aceeaşi categorie, obligaţia de a efectua o manevră de mers înapoi revine conducătorului care urcă, cu excepţia cazului când este mai uşor şi există condiţii pentru conducătorul care coboară să execute această manevră, mai ales atunci când se află aproape de un refugiu”, se precizează în Art. 127 (2) din Regulamentul de aplicare a Legii 195/2002.

Dacă două drumuri se intersectează fără semafoare, indicatoare sau marcaje, acestea sunt considerate intersecții nedirijate. Regula generală este clară: prioritate are vehiculul care vine din dreapta.

Potrivit Art. 57 din OUG 195/2002, „La intersecțiile cu circulație nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreapta, în condițiile stabilite prin regulament.”

Totuși, regula de dreapta se aplică doar atunci când drumurile intersectate sunt de aceeași categorie. Dacă acestea sunt diferite, intervine ierarhia drumurilor, scrie Promotor.

„Când două vehicule urmează să se întâlnească într-o intersecție dirijată prin indicatoare, venind de pe două drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeași semnificație, vehiculul care vine din dreapta are prioritate”, prevede Art. 129 (2) din Regulament.

Codul Rutier stabilește că șoferii trebuie să acorde prioritate în următoarele cazuri:

la intersecția nedirijată, atunci când pătrund pe un Drum Național venind de pe un drum județean, comunal sau local;

la intersecția nedirijată, atunci când pătrund pe un drum județean venind de pe un drum comunal sau local;

la intersecția nedirijată, atunci când pătrund pe un drum comunal venind de pe un drum local.

la apropierea de o intersecție cu sens giratoriu, conducătorul trebuie să acorde prioritate vehiculelor care circulă deja în interiorul acestuia.

la coborâre, trebuie să acorde prioritate vehiculului care urcă, dacă pe banda de urcare se află un obstacol imobil.

la pornirea de pe loc sau la intrarea pe drumul public dintr-o proprietate adiacentă, trebuie să acorde prioritate vehiculelor care circulă deja pe drumul public, indiferent de direcția lor de deplasare.

la efectuarea unui viraj la stânga sau la dreapta, trebuie să acorde prioritate bicicliștilor care circulă pe o pistă special amenajată și semnalizată.

trebuie să acorde prioritate pietonilor aflați pe trecerea marcată și semnalizată corespunzător sau celor care traversează pe culoarea verde a semaforului destinat lor, atunci când aceștia se află pe sensul de mers al vehiculului.

În concluzie, șoferii au prioritate dacă circulă pe un Drum Național față de vehiculele care vin de pe un drum județean, comunal sau local, mai scrie sursa citată.