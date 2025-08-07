Primăria Cluj-Napoca modifică sistemul de autorizare pentru camioanele de mare tonaj, oferind transportatorilor locali posibilitatea de a plăti taxe pe termen lung, în locul celei zilnice.

Decizia vine după protestele firmelor de transport care s-au declarat nemulțumite că trebuie să plătească zilnic pentru accesul în garajele proprii.

Modificarea vine în urma nemulțumirilor exprimate în ultima ședință a Consiliului Local Cluj-Napoca. Transportatorii au reclamat că plata zilnică a unei taxe de 28 de lei pentru accesul camioanelor în curțile și garajele proprii este inechitabilă, mai ales în cazul firmelor care își desfășoară activitatea exclusiv în afara zonei centrale.

În urma acestor discuții, Primăria a decis să permită obținerea de autorizații de liber acces cu valabilitate de 30 de zile sau un an. Autorizațiile vor putea fi emise în baza acelorași tarife stabilite încă din 2011, fără majorări.

Primarul Emil Boc a transmis că a analizat cu atenție cererile transportatorilor și că vine în întâmpinarea lor cu soluții care să reducă povara administrativă și financiară. El a explicat că noile autorizații îi vor scuti pe operatorii locali de plata zilnică, ceea ce va simplifica mult procedura.

„Vești bune pentru transportatorii din Cluj-Napoca. Am ascultat cu mare atenție problemele ridicate de aceștia în ultima ședință a Consiliului Local. Astăzi, vin în fața lor cu soluții concrete: transportatorii pot opta pentru autorizații de liberă trecere pe 30 de zile sau chiar pentru un an, ceea ce le va permite să evite plata zilnică”, a spus Emil Boc, potrivit stiridecluj.ro.

Conform reglementărilor în vigoare, pentru vehiculele care operează în afara zonei centrale a orașului, costurile sunt:

140 lei/lună pentru vehicule între 7,5 și 15 tone;

280 lei/lună pentru vehicule de peste 35 tone;

700 lei/an pentru vehicule până la 15 tone;

1.200 lei/an pentru vehicule de peste 35 tone.

Primăria a precizat că aceste tarife nu vor fi modificate și că măsura vizează exclusiv firmele care își desfășoară activitatea în Cluj-Napoca, având acolo sediul social sau punctul de lucru.

Emil Boc a declarat că administrația a luat în considerare faptul că cei mai mulți dintre transportatorii care au participat la ședință au activități desfășurate în afara centrului orașului. Prin urmare, modificările vizează doar acele zone, fără a afecta traficul din zona 0.

„Am ales să discutăm despre zonele care nu sunt centrale, deoarece majoritatea transportatorilor prezenți la ședință au activități în afaceri din afara zonei 0 a orașului. Astfel, venim cu o măsură pozitivă pentru aceștia, fără a modifica regulile pentru traficul de tranzit”, a adăugat primarul.

Primăria a subliniat că noile măsuri se aplică strict transportatorilor locali. Camioanele de tranzit, adică acele vehicule care nu au legătură cu activitățile economice desfășurate în oraș, vor fi în continuare supuse reglementărilor existente, fără modificări.