Bulgaria își intensifică lupta împotriva vitezei și a abaterilor din trafic, chiar în plin sezon estival, când mii de români tranzitează țara spre Grecia sau stațiunile de pe litoralul bulgăresc. Autoritățile bulgare au instalat recent 187 de radare de ultimă generație pe principalele șosele și autostrăzi, potrivit presei locale, cu scopul de a crește siguranța rutieră și de a reduce numărul accidentelor, scrie Gandul.ro.

Noile dispozitive nu se limitează la măsurarea vitezei: software-ul de care dispun le permite să recunoască tipul de vehicul, să distingă între autoturisme și camioane grele și să surprindă o gamă largă de contravenții. Printre acestea se numără: depășirile nepermise, folosirea abuzivă a benzilor de urgență sau circulația pe benzile dedicate transportului public. Un element-cheie este faptul că radarele pot monitoriza simultan toate cele trei benzi ale unei autostrăzi, înregistrând cu precizie vitezele pentru fiecare autovehicul în parte.

Noile radare sunt dotate cu tehnologie mult mai avansată decât cele pe care le foloseam anterior. Acum, putem depista cu ușurință orice încălcare a regulilor de circulație, nu doar excesul de viteză, a declarat inspectorul-șef Radoslav Buyukliyski, șeful Poliției Rutiere din Kyustendil.

Primele rezultate nu au întârziat să apară: pe Autostrada Struma, în mai puțin de o oră de la instalarea radarului, polițiștii au identificat 13 șoferi care au depășit limita legală de viteză. Cel mai grav caz: un conducător auto a fost surprins rulând cu 168 km/h. Săptămâna trecută, același radar a înregistrat o viteză record de 233 km/h în timpul unui control de amploare.

Oficialii bulgari au transmis că instalarea noilor radare urmărește, în primul rând, responsabilizarea șoferilor și reducerea incidentelor rutiere, nu maximizarea amenzilor aplicate. Scopul proiectului este creșterea siguranței pe șosele și promovarea unui climat de respect în trafic, astfel încât toți participanții să fie mai protejați.