Cei care frânează nejustificat în apropierea unui radar riscă o amendă de până la 200 de euro și pierderea a 4 puncte de pe permisul de conducere. Măsura face parte dintr-un sistem modernizat de control al vitezei, care vine în completarea celor 780 de radare fixe, 545 mobile și 92 rutiere deja instalate pe drumurile din Spania.

Pe lângă aceste dispozitive, au fost adăugate 26 de radare suplimentare, cu rol specific:

Radarele antifrânare sunt montate cu câțiva metri înainte de radarul vizibil și detectează scăderile bruște de viteză;

Radarele în cascadă sunt instalate după radarul principal și verifică dacă șoferii continuă să respecte limita de viteză și după ce au trecut de acesta.

Potrivit autorităților spaniole, obiectivul principal al noilor măsuri este creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente grave cauzate de viteză excesivă, una dintre cele mai frecvente cauze ale incidentelor mortale pe șoselele din țară.

Decizia a generat însă controverse, potrivit informațiilor publicate de Madrid Informa. O parte dintre șoferi consideră că noile reguli sunt menite să aducă venituri suplimentare din amenzi, în timp ce alții susțin că, în ciuda sancțiunilor, vor continua să frâneze brusc atunci când întâlnesc radare.

Criza șoferilor profesioniști, prezentă la nivel global, este și mai gravă în Spania, unde lipsa de personal afectează deja industria transporturilor. Potrivit unei analize realizate de Upply, deficitul actual este estimat la cel puțin 20.000 de conducători auto, iar problema se va amplifica pe fondul schimbărilor demografice.

Datele arată că jumătate dintre șoferii din Spania au peste 55 de ani, ceea ce înseamnă că mulți dintre ei se vor pensiona în următorii ani. Situația este mai critică decât în alte țări europene, precum Italia, unde ponderea șoferilor din această categorie de vârstă este de aproximativ 45%.

Pentru a răspunde acestei provocări, autoritățile spaniole au lansat mai multe inițiative. Printre acestea se numără crearea unui grup de lucru dedicat și demararea unei campanii de promovare a profesiei de șofer, menită să atragă noi candidați. De asemenea, guvernul a propus un proiect prin care studenții să primească sprijin financiar pentru a obține mai ușor permisul de conducere necesar practicării meseriei.

Chiar și așa, soluția cea mai eficientă pe termen scurt rămâne recrutarea șoferilor străini. Numeroase companii de transport din Spania se îndreaptă deja către țările din America Latină, unde legăturile lingvistice și culturale facilitează integrarea rapidă a noilor angajați.